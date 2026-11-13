ファミリーマートは11月20日から、野村訓市氏が手がける「TRIPSTER」とコラボレーションしたアパレルアイテム全3種類を、一部店舗を除く全国の店舗で順次発売する。昨年、発売からわずか10日でほぼ完売したコラボレーションの第2弾。長袖ポケットTシャツに加え、ワッフル素材を使用した長袖Tシャツとボクサーが登場する。ファミマオンラインでは11月12日10時から販売を開始している。

昨年ほぼ完売した「TRIPSTER」コラボ第2弾

ファミリーマートのオリジナルアパレルブランド「コンビニエンスウェア」から、野村訓市氏が手がける「TRIPSTER」とのコラボアイテムが登場する。

昨年発売したコラボ商品「ポケットTシャツ」は、発売から10日でほぼ完売。「何軒も店舗を回った」「ポケット付きが使いやすい」といった声がSNSを中心に寄せられ、話題を呼んだという。

第2弾となる今回は、好評だったポケットTシャツの長袖バージョン「長袖ポケットTシャツ」(2,490円)をラインアップ。コンビニエンスウェアの人気商品「長袖アウターTシャツ」をベースに、ボディをコンパクトにしつつ、袖周りにはゆとりを持たせたシルエットに仕上げた。左胸にポケットを配置し、前身頃の右裾には「TRIPSTER」のロゴをプリント。カラーはしろ、くろの2色で、サイズはS・M・L・XL・XXLを展開する。なお、SとXXLはファミマオンライン限定販売となる。

長袖ポケットTシャツ 2,490円

長袖ポケットTシャツ 2,490円

ワッフル素材の長袖Tシャツとボクサーも

新たに登場する「ワッフル長袖Tシャツ」(2,990円)は、ワッフルのような凹凸感のある素材を使用したアイテム。空気を多く含むため保温性に優れ、前身頃の右裾には「TRIPSTER」のロゴをあしらった。カラーはグレーミックス、くろの2色で、サイズはM・L・XL。

ワッフル長袖Tシャツ 2,990円

ワッフル長袖Tシャツ 2,990円

同素材を使用した「ワッフルボクサー」(1,498円)も登場する。こちらも保温性に優れ、前身頃の右裾にロゴをプリント。ワッフル長袖Tシャツとセットアップで着用できる。カラーはくろのみで、サイズはM・L・XL。なお、ワッフルボクサーは東京都内の店舗とファミマオンライン限定で販売する。

いずれのアイテムも、洗濯後に縮みにくいウォッシュ・タンブラー仕上げを施している。ワッフル素材の商品は、洗うほどに肌になじみ、長く楽しめる一枚に仕上げたという。

ワッフルボクサー 1,498円

ファミマオンラインでは、11月12日10時から11月30日23時59分まで販売する。受け取り期間は12月11日10時から12月24日23時59分まで。なお、沖縄を含む一部地域では受け取りに対応していない店舗がある。