ファミリーマートは11月6日から、ファミマオンラインにて「氣志團×ファミリーマート 新年4649福袋」の抽選申し込みを受け付けている。販売価格4,649円(ヨロシク)を上回る5,000円相当のデジタルクーポンに加え、氣志團メンバー監修の限定グッズ4点がセットになった福袋で、受付開始直後からSNSを中心に反響を呼び、申し込みが殺到しているという。

氣志團×ファミリーマート 新年4649福袋

氣志團万博2026でメンバーが福袋をPR

11月7日・8日に開催された「サントリー オールフリーpresents氣志團万博2026～房総爆音リゾート～」では、会場内に福袋の特別展示ブースを出展。封入されるグッズのサンプルが展示され、来場者が実物を手に取って楽しめる機会となった。

会場では「もちもちクッションの手触りが本当に最高」「ファミマの腕章してるの可愛い」「タンブラー使いやすそう。来年の氣志團万博に持ってきたい」といった声が寄せられたという。さらに、氣志團メンバーの早乙女 光さんがサプライズで登場。自らファンや来場者にチラシを手渡して福袋をPRし、直接チラシを受け取った人からは驚きと喜びの声が上がった。

もちもちクッションやタンブラーなど限定グッズ4点

福袋に入るグッズは、「もちもちクッション」「生徒手帳風メモ帳」「ステンレスタンブラー」「めじるしアクリルチャーム」の全4点。

「もちもちクッション」は、ポリエステル素材を使用した約W300×H300mmのクッション。ずっと触っていたくなるようなもちもちとした手触りと柔らかさが特徴で、リラックスタイムやデスクワーク時の背当てにも使える。デザインには懐かしの「ポケベル」をヒントにした数字が並び、氣志團からのメッセージが隠されているという。

もちもちクッション

「生徒手帳風メモ帳」は、架空の学校「不破魅魔付属氣志團高等学校」の生徒手帳をモチーフにした紙製のアイテム。サイズは約W78×H108mmで、背表紙には氣志團メンバーが監修した10の校訓が刻まれている。「下校時は、必ずファミリーマートに立ち寄ること。」というユニークな教えも盛り込まれている。

生徒手帳風メモ帳

保温・保冷機能付き「ステンレスタンブラー」は、氣志團のシルエットとロゴがデザインされており、日常のティータイムやブレイクタイムに使える実用的なグッズとなっている。

ステンレスタンブラー

「めじるしアクリルチャーム」は、約W55×H40mmのアクリル製。シリコンリングが付いており、ビニール傘の持ち手やペットボトル、ポーチ、バッグのファスナーなどに取り付けられる。イラストには、氣志團メンバーがファミリーマートの「生コッペパン(焼きそば)」と「生コッペパン(たまご)」を手に持つ姿が描かれている。

めじるしアクリルチャーム

5,000円相当のデジタルクーポン付き

福袋には、店頭とファミマオンラインで使える合計5,000円相当のデジタルクーポンも付属する。

店頭で使えるファミペイクーポンは2,500円相当。ファミチキ200円引きが5枚、おむすび・デザート・パン各種100円引きがそれぞれ5枚ずつ付く。利用期間は2027年1月1日から3月31日までで、クーポンは同日にファミペイアプリへ配信される。1商品につき1枚まで使用でき、お釣りは出ない。

ファミマオンラインで使えるクーポンも2,500円相当で、商品500円引きが5枚。コンビニエンスウェアやギフト商品など、ファミマオンラインで販売されている商品に利用できる。利用期間は2027年1月1日から5月31日まで。クーポンは同日にファミマオンラインのマイページへ配信され、1商品に複数枚使用できる。一部対象外の商品があり、こちらもお釣りは出ない。

抽選申し込みは11月23日まで

「氣志團×ファミリーマート 新年4649福袋」(4,649円)は、ファミマオンラインにて11月23日23時59分まで抽選申し込みを受け付けている。当選結果は11月25日から順次メールで通知。商品受取期間は2027年1月1日10時から1月14日23時59分まで。

応募は1人1回、1個まで。一部受け取りのできない地域・店舗がある。