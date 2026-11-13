セブン - イレブンは11月10日から、「セブンプレミアム 生チョコトリュフ」シリーズの新商品「カカオ」と「アールグレイ」を全国の店舗で順次発売している。

カリッとしたカカオニブ入り「カカオ」

「セブンプレミアム 生チョコトリュフ カカオ」(386.64円)は、くちどけの良い生チョコレートを使用した濃厚なひとくちサイズのトリュフ。口に含むとスッととろける、なめらかな舌触りにこだわった一品だ。

生チョコレートの中にはカカオニブを組み合わせ、カリッとした食感と香ばしさをプラス。カカオの豊かな風味が引き立つ、奥行きのある味わいに仕上げている。

「セブンプレミアム 生チョコトリュフ カカオ」(386.64円)

ベルガモットが香る「アールグレイ」

「セブンプレミアム 生チョコトリュフ アールグレイ」(386.64円)は、スリランカの農園を厳選し、そこで生産された紅茶葉を使用。ベルガモットの香りを付けた茶葉をきめ細かなパウダーにし、アールグレイチョコに用いている。

口に含むと、爽やかな渋みと濃厚なベルガモットの香りが広がり、カカオの力強い風味とゆっくり溶け合うという。

「セブンプレミアム 生チョコトリュフ アールグレイ」(386.64円)

売上の一部をカカオ生産地の支援に活用

今回の商品は、カカオ生産地の課題解決に貢献する持続可能なチョコレートとして開発された。売上金の一部は認定NPO法人ACEを通じてガーナに届けられ、教育水準の向上やカカオの生産量増加に向けた取り組みに活用される。

いずれも全国のセブン - イレブン店舗で順次販売。数量限定のため、予定数に達するなど諸般の事情により取り扱いが終了する場合がある。なお、店舗によって価格が異なる場合や、取り扱いのない場合がある。