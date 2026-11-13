アリ・アスター製作総指揮のサバイバルスリラー『ユニコーンを轢いた』の場面写真6点が公開

A24製作、アリ・アスター製作総指揮のサバイバルスリラー『ユニコーンを轢いた』（2027年1月8日公開 配給：ハピネットファントム・スタジオ）の場面写真6点が公開となった。また、本日11月13日よりムビチケ前売券（オンライン）の販売が開始となっている。

『ユニコーンを轢いた』は、ドライブ中の親子が"何か"を轢いてしまったことから巻き起こる大惨事を描いたサバイバルスリラー。製作は、世界48か国で初登場No.1を獲得し記録的大ヒットを飛ばした『バックルームズ』（2026）をはじめ、スリラーに定評のある映画スタジオA24。さらに、同じくA24が手掛けた『ミッドサマー』（2019）『エディントンへようこそ』（2025）など、人々にトラウマを植え付け続ける鬼才アリ・アスター監督が製作総指揮を務めている。

メガホンを取ったのは、本作が長編監督・脚本デビューとなる新鋭アレックス・シャーフマン。ニューヨークのメトロポリタン美術館に実在するタペストリーから着想を得て生み出されたこの前代未聞の物語に、『アントマン』シリーズ（2015〜）のポール・ラッド、『X エックス』（2022）やNetflixドラマ『ウェンズデー』シリーズ（2022〜）で脚光を浴び、ホラー・スリラーの新世代ヒロインと称されるジェナ・オルテガ、そして『ウォーフェア 戦地最前線』（2025）のウィル・ポールター、『ある女流作家の罪と罰』（2018）のリチャード・E・グラント、『ジュラシック・パークⅢ』（ 2001）のティア･レオーニら、若手からベテランまで実力派俳優陣が集結した。

この度公開となった場面写真は6点。轢いてしまったユニコーンを前に、呆気に取られるエリオット（ポール・ラッド）と娘リドリー（ジェナ・オルテガ）、そして海パン姿のシェパード（ウィル・ポールター）ら、米国一の製薬会社を営むレオポルド家の面々を捉えたカットをはじめ、ユニコーンにはニキビから花粉症、果てはガンまでどんな病気も癒す不思議な力があると知り、さらなる金儲けの可能性に歓喜して祝杯をあげる姿も。また、ユニコーンのレントゲン写真を前に、その驚くべき効果を意気揚々と説明する医師や、衝突したことでユニコーンに接触し癒しの恩恵を受けたエリオットとリドリー父娘が観察対象として検査される場面など、人間たちの欲望が次第にエスカレートしていく様子が切り取られている。一方、真夜中の森には神々しく角を光らせたユニコーンが息をひそめ忍びよる姿や、森の中を逃げ惑うリドリーの姿も収められ、思いもよらぬ方向へと転がり始める物語の不穏な行方を予感させるものとなっている。

さらに、本日10時よりムビチケ前売券（オンライン）の販売が開始となっている。購入者限定で劇場鑑賞後にムビチケデジタルカードをプレゼント。加えて、近日中には海外ビジュアルがプリントされたオリジナルマグネット付きのムビチケ前売券（オンライン）も発売予定となっている。詳細は公式サイトおよびA24公式Xの発信をチェックいただきたい。