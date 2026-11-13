韓国の実録サスペンス『1971、ハイジャック事件』のメイキング映像が公開

激動の韓国現代史を元に描かれる極限の実録サスペンス『1971、ハイジャック事件』（公開中 配給：ツイン）のメイキング映像が公開となった。

『1971、ハイジャック事件』は、1971年、軍事政権下の韓国で起きたハイジャック事件に基づいて描かれる実録サスペンス。1971年、軍事政権下の韓国。何者かにハイジャックされ北へ向かう韓国の旅客機が、軍事境界線に到達するまであとわずか50分。乗客乗員59人の命を懸けた決死の攻防が始まる。

主人公の副操縦士テインを演じるのは、『チェイサー』（2008）『ベルリンファイル』（2013）『1987、ある闘いの真実』（2017）などで主演を務め、韓国映画を牽引してきたスター俳優ハ・ジョンウ。『テロ，ライブ』（2013）『白頭山大噴火』（2019）といったパニック系のエンターテインメントにも数多く出演してきたハ・ジョンウは、「極限サバイバル」のシチュエーションを得意とする実力派でもあり、決してスーパーヒーローではないテインのキャラクターに豊かな人間味を吹き込む。

さらに、時代に翻弄され凶行へ走ったハイジャック犯の青年ヨンデにヨ・ジング、ベテラン機長ギュシクにソン・ドンイル、客室乗務員オクスンにチェ・スビンという韓国を代表する人気実力派俳優が顔を揃え、それぞれの正義と運命が激しく交錯する衝撃の実話を体現する。

本作のメガホンをとったのは『白頭山大噴火』『アシュラ』（2016）などの話題作で助監督を務めてきたキム・ハンソン。『1987、ある闘いの真実』のキム・ギョンチャンが実際の事件を反映させた脚本を得て、豊富な現場経験を生かし、激烈なサスペンスとアクション、登場人物の「選択」というテーマにこだわったドラマを見事に融合し、鮮烈な長編デビュー作を完成させた。

この度、本作の魅力や撮影の舞台裏を、キャストや監督のインタビューを交えながら、主演のハ・ジョンウが機内アナウンスさながら、観客に案内していくメイキング映像が公開となった。まず、ハ・ジョンウは本作を「映画的な面白さとサスペンスが優れた作品」と紹介。キム・ソンハン監督は「人生最大の選択に迫られる人々の物語」とし、ハイジャックという緊急事態に立ち向かう副機長テインを演じたハ・ジョンウの演技を「彼の演技に見入ってしまいました！」と絶賛する。

今回ハイジャック犯として対峙する役どころだったヨ・ジングも「強い感情をどうすれば表現できるか、たくさん教わった」とハ・ジョンウとの共演を振り返る。一方で「一度は悪役をやってみたかった。彼の行動原理を考えるうちにのめり込んでいた」と思いを語る。そのヨ・ジングの演技については、ハ・ジョンウは「ヨンデのキャラとよく似て、火の玉みたいな俳優です」、客室乗務員オクスン役のチェ・スビンは「純粋な青年かと思えば、演技をする時は圧倒される。目つきがとても怖いです」と共演陣も驚いたようだ。

そしてハ・ジョンウから「喜劇も悲劇もできる。ドンイル先輩の緩急でメリハリがつきました」と紹介された機長役のソン・ドンイルは「俳優たちが率先してリハーサルをしていた」ことを明かし、チェ・スビンも「実際にぶつかってみたりして、俳優としても新たな経験でした」と続け、ハ・ジョンウも「みんなでやり遂げようという雰囲気でした」と撮影現場の良い雰囲気を紹介。

また、事件当時の状況をよりリアルに観客に伝えるため、徹底した考証とスタッフの創意工夫によって1970年代のF-27旅客機を完全に再現するなど、美術セットにも多大なるこだわりが。本作のもう一つの主人公ともいえる旅客機は、「当時使っていた飛行機の部品を持ってきて、胴体やランディングギアは私たちが作りました」と美術監督が明かし、そのクオリティにヨ・ジングも「初めての撮影で飛行機のセットを見てすごく驚きました」というほど。

チェ・スビンが「本当に乗っているようで、無理にアクションせずただ体を預けていました」と説明する、機体セットを大型ジンバルに乗せて、本物さながらの動きを再現する撮影風景も映し出される。また、ハ・ジョンウやソン・ドンイルが操縦席でパイロットの先生に指導を受け、ボタンや操縦桿操作などを実践する様子も収められている。

最後にハ・ジョンウは「撮影が進むにつれて見事なチームワークを感じた。ヨ･ジング ソン･ドンイル、チェ･スビンはじめ各自の責任を果たす乗客（役）とスタッフがいたから完成できました」と話し、「手に汗握る緊張感でいっぱいの作品」と自信を見せる。 そしてキム・ソンハン監督からの「自分ならどんな選択をするか、どんな行動を取れるかを一緒に感じてほしいです」という言葉どおり、映画が始まった瞬間、観客自身が旅客機の乗客となったかのような没入感も見どころ。心揺さぶる熱きドラマと圧倒的なスリルを融合した一級のエンターテイメントをぜひスクリーンで堪能いただきたい。