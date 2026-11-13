ジョージ・ワシントンの若き日を描いた『ヤング・ワシントン』のポスタービジュアルと予告編が公開

アメリカ初代大統領ジョージ・ワシントンの若き日を描いた"Young Washington"が『ヤング・ワシントン』の邦題で、2027年1月29日より日本公開となる（配給：ハーク 配給協力：アーク・エンタテインメント）。この発表にあわせて、ポスタービジュアルと予告編が公開となっている。

『ヤング・ワシントン』は、「建国の父」と称され、アメリカ合衆国初代大統領を務めたジョージ・ワシントン（1732～1799）の名もなき者だった頃の生き様を描くオリジンストーリー。後に歴史を大きく変えることとなる人物はどのように形作られたのか、これまで明かされなかった英雄の知られざる姿を描き出す。

若きワシントンを演じるのは、「世界で最も美しい少年」と称され日本でも話題を集めたウィリアム・フランクリン＝ミラー。初主演映画となった本作で、凛々しいアクションや繊細な感情の変化を熱演している。また『ガンジー』（1982）でアカデミー賞主演男優賞に輝いたベン・キングズレー、『ロード・オブ・ザ・リング』シリーズ（2001〜03）のゴラム役のアンディ・サーキス、間も無く公開となる『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』でビーストを演じるケルシー・グラマーなど豪華キャストが脇を固める。

公開となったビジュアルには、戦場で赤い軍服と三角帽子に身を包んだ青年時代のワシントンが、力強く銃を掲げる姿が描かれており、激動の時代を生き抜く青年の決意を感じさせる。「何者でもなかった青年が、歴史を変えた」というキャッチコピーが、後にアメリカの初代大統領となるワシントンの知られざる青春と壮大な物語への期待を高めるデザインとなっている。

予告編では、アメリカがまだイギリス帝国の植民地だった頃、後に国を誕生させることになる若きジョージ・ワシントンの知られざる冒険が描かれる。英国軍の士官を志す青年ワシントンは、フランス軍との緊張が高まるオハイオ領土の未開の辺境〈フロンティア〉をめぐる戦いの指揮を任されることになる。しかし自らの判断によって多くの兵士を失い、戦争の過酷な現実と向き合っていく。果たして若きワシントンは、どのように部隊を率いて、建国への第一歩を踏み出すことになるのか。雄大な自然を背景に繰り広げられる大迫力の戦闘シーンや、ワシントンの葛藤、野心、成長が垣間見える映像となっている。