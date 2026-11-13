ジェラルド・バトラー主演『グリーンランド ―地球最後の2日間―』（2020）の続編『グリーンランド ―地球最後の希望―』（2027年1月1日公開 配給：クロックワークス）の新場面写真6点が公開となった。本日、11月13日は、ジェラルド・バトラーの57歳の誕生日でもある。

『グリーンランド ―地球最後の希望―』は、『グリーンランド ―地球最後の2日間―』の続編となるSFパニック。主演は『オペラ座の怪人』（2004）『300 〈スリーハンドレッド〉』（2006）など、アクション作品を中心に活躍する俳優ジェラルド・バトラー。前作に続き、家族を守るため、どんな困難にも立ち向かう強靭な父親ジョン・ギャリティを熱演する。妻アリソン役も前作に続き『デッドプール』シリーズ（2016〜）のモリーナ・バッカリン、息子ネイサン役には『ジョジョ・ラビット』（2019）のローマン・グリフィン・デイヴィスがキャスティングされている。監督は前作『グリーンランド』と『エンド・オブ・ステイツ』（2019）でもバトラーとタッグを組んだリック・ローマン・ウォーが続投。『アベンジャーズ／エイジ・オブ・ウルトロン』（2015）、ドラマ『ハウス・オブ・ザ・ドラゴン』（2022〜）などを手掛けた映像チームがVFXで圧倒的なディザスターシーンの数々を解き放つ。

11月13日、ジェラルド・バトラー（愛称ジェリー）の57歳の誕生日を祝して新場面写真6点が公開となった。スコットランド出身のジェラルド・バトラーは、かつて弁護士を目指していたものの、法律事務所を解雇されたことをきっかけに俳優の道へ。1997年に映画デビューを果たし、『オペラ座の怪人』（2004）ではファントムを演じ、世界中のジムで腹筋ブームを巻き起こした『300〈スリーハンドレッド〉』（2006）ではスパルタ王レオニダスを熱演。その後は『P.S. アイラヴユー』（2007）などのラブストーリーにも出演し、甘い一面を見せたかと思えば、『エンド・オブ・ホワイトハウス』（2013）では陥落したホワイトハウスをたった一人で取り戻すシークレットサービス、マイク・バニング役に。続く『エンド・オブ・キングダム』（2016）『エンド・オブ・ステイツ』（2019）と三部作を通して、まさに「最強の男」のポジションを確立した。さらに『ジオストーム』（2017）では地球規模の異常気象に立ち向かい、『ハンターキラー 潜航せよ』（2018）では潜水艦でロシア大統領を救出。『ヒックとドラゴン』（2010）ではドラゴン嫌いの頑固親父・ストイックを演じ、アニメーション版で声を担当したキャラクターを2025年公開の実写版でも再び演じている。

そんなジェリーが前作に引き続き主演を務める『グリーンランド ―地球最後の希望―』で演じるのは、崩壊した世界で家族を守り、＜約束の地＞を目指す父親ジョン。これまで数々の危機を乗り越えてきたジェラルド・バトラーが、今度は家族を連れて過酷な旅に挑む。

この度、57歳の誕生日を記念して公開となった場面写真には、過酷な世界の中で家族を守ろうとする姿や妻・アリソン（モリーナ・バッカリン）とダンスを楽しむ姿や、息子・ネイサン（ローマン・グリフィン・デイヴィス）と夜空を見上げる姿など、家族と過ごす穏やかなひとときが収められ、厳しい状況の中でも互いを支え合う家族の絆が感じられる。