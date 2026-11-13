マイケル・B・ジョーダンが監督・製作・主演を務める『華麗なる賭け』の2027年3月5日日米同時公開、そしてFilmed For IMAX作品としてIMAX上映が決定した。あわせて、マイケル・B・ジョーダン演ずる億万長者トーマス・クラウンの「裏の顔」と、彼を追う元FBIの美女との危険な駆け引きを映し出す予告が、全世界同時公開となった。

『華麗なる賭け』は、1968年にスティーヴ・マックイーン主演で製作された『華麗なる賭け』のリメイク。 1999年にはピアース・ブロスナン主演『トーマス・クラウン・アフェアー』としても一度リメイクされている。 二度にわたって映画化されてきたこの作品を、マイケル・B・ジョーダンが監督・製作・主演を務め、新たな解釈で描き出す。『罪人たち』（2025）で第98回アカデミー賞主演男優賞に輝いたジョーダンは、米Variety誌のポッドキャストで「単に過去作を作り直すのではなく、新たな視点で描きたかった」と語り、過去2作とは異なり、主人公のより個人的な動機に踏み込み、さらに大きなものを賭けた物語になると明かしている。監督デビュー作『クリード 過去の逆襲』（2023）で演出家としての手腕を示し、俳優としてもオスカーの栄冠を手にしたジョーダン。監督第2作にしてアカデミー賞受賞後初の主演作となる本作で、その二つの才能をいかに発揮するのか、期待が高まる。

この度、予告編が公開となった。マイケル・B・ジョーダン演ずる億万長者トーマス・クラウンの「裏の顔」と、彼を追う元FBIの美女との危険な駆け引きを映し出す映像となっている。