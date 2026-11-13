マイケル・B・ジョーダンが監督・製作・主演を務める『華麗なる賭け』の2027年3月5日日米同時公開、そしてFilmed For IMAX作品としてIMAX上映が決定した。あわせて、マイケル・B・ジョーダン演ずる億万長者トーマス・クラウンの「裏の顔」と、彼を追う元FBIの美女との危険な駆け引きを映し出す予告が、全世界同時公開となった。
『華麗なる賭け』は、1968年にスティーヴ・マックイーン主演で製作された『華麗なる賭け』のリメイク。 1999年にはピアース・ブロスナン主演『トーマス・クラウン・アフェアー』としても一度リメイクされている。 二度にわたって映画化されてきたこの作品を、マイケル・B・ジョーダンが監督・製作・主演を務め、新たな解釈で描き出す。『罪人たち』（2025）で第98回アカデミー賞主演男優賞に輝いたジョーダンは、米Variety誌のポッドキャストで「単に過去作を作り直すのではなく、新たな視点で描きたかった」と語り、過去2作とは異なり、主人公のより個人的な動機に踏み込み、さらに大きなものを賭けた物語になると明かしている。監督デビュー作『クリード 過去の逆襲』（2023）で演出家としての手腕を示し、俳優としてもオスカーの栄冠を手にしたジョーダン。監督第2作にしてアカデミー賞受賞後初の主演作となる本作で、その二つの才能をいかに発揮するのか、期待が高まる。
この度、予告編が公開となった。マイケル・B・ジョーダン演ずる億万長者トーマス・クラウンの「裏の顔」と、彼を追う元FBIの美女との危険な駆け引きを映し出す映像となっている。
■ストーリー
莫大な富を築き、何不自由ない暮らしを送る億万長者トーマス・クラウン（マイケル・B・ジョーダン）。しかし、その裏にはもう一つの顔があった。この10年間で世界各地から5点もの名画を盗み出した大胆不敵な＜怪盗＞だ。すべてを手にしたはずの男は、なぜ危険を冒して名画を盗むのか――。そんな彼を追うのは、元FBIの保険調査員ベネット（アドリア・アルホナ）。ゴッホの絵を盗まれた富豪（ケネス・ブラナー）に雇われた彼女はクラウンに辿り着き、鋭い洞察力とその美術品コレクションから彼の心の奥に潜む傷や孤独までも見抜いていく。
■出演者
マイケル・B・ジョーダン
ケネス・ブラナー
アドリア・アルホナ
リリー・グラッドストーン
ダナイ・グリラ
ピルウ・ アスベック
■スタッフ
監督：マイケル・B・ジョーダン
脚本：ドリュー・ピアース、ジェイソン・ホール
ストーリー：アラン・R・トラストマン、ドリュー・ピアース
原案：アラン・R・トラストマンの脚本に基づく
製作：マイケル・B・ジョーダン、エリザベス・ラポソ、マーク・トベロフ、パトリック・マコーミック、チャールズ・ローヴェン
製作総指揮：ジェイソン・ホール、アラン・R・トラストマン