ライブやディナーショーでは華やかな姿を見せる今井翼だが、普段の服装については意外にもシンプルな考えを持っているようだ。8日配信のTBS Podcast『#前向き今井 ～今日より少し前向きになれるポジティブ変換Podcast～』(毎週日曜22時配信)で、ユニクロを愛用していることを明かし、ファッションを楽しむ上で大切にしていることも語った。

今井翼

「服は着てりゃオッケー」私服へのこだわりを聞かれ意外な回答

番組では、リスナーから寄せられた言葉をテーマに今井がトークを展開するコーナー「#〇〇今井」を実施。今回届いたのは、「おしゃれ」をテーマにしてほしいというメッセージだった。

投稿した女性は、今井の私服へのこだわりや、最近購入して気に入っているアイテム、秋冬に取り入れたいコーディネートなどを質問した。

これを受け、今井は「僕はね、服はね、着てればオッケーだと思うんだよ」と回答。ファッションへのこだわりを聞かれたにもかかわらず、思いがけない答えが飛び出した。その理由の一つが、重ね着をできるだけ避けたいという思いだった。

冬でも、Tシャツの上にダウンジャケットを羽織るようなシンプルな服装がいいという。

「何が大変って洗濯でしょ?」

着る服が増えれば、その分、脱いだり洗濯したりする手間も増える。今井は、そうした日常生活のことも考え、服装をできるだけシンプルにしたいようだ。

Tシャツも下着もユニクロ 今井翼が評価する理由

さらに今井は、普段愛用しているブランドについても明かした。

「僕、基本的にTシャツはユニクロです」

そして、「パンツも靴下もユニクロです」と続けた。これには番組スタッフも驚いた様子だったが、今井は「ユニクロは素晴らしいよ」と絶賛。単に価格が手頃だからというだけではないという。

「単にリーズナブルっていうことでもなく、ちゃんと考えられてますからね」

一方、洋服にお金をかけること自体を否定しているわけではない。今井は、高価なTシャツを買うことについて自身の考えを語りながら、少し良いものを選ぶならアウターなどにお金をかける方が、自分にとってはバランスがいいのではないかと説明した。

ファンがおしゃれして来るライブ会場 今井も「気分が上がる服」を

普段はシンプルな服装を好む今井だが、どんなときも洋服に無頓着というわけではない。今井は、ファンがライブやディナーショーにおしゃれをして来場してくれることにも触れた。

その姿を見ているからこそ、自身もライブ会場に向かうときや、地方での公演に足を運ぶときには、気持ちが高まる服を着たいという思いがあるそうだ。

「気分が上がる服は着ていたいなっていう思いはあるんですよね」

高価なものを身につけることや、たくさん重ね着することが、おしゃれの条件ではない。今井は、自分がどんな気持ちになれるかを大切にしていると説明し、こう表現した。

「おしゃれっていうのは気分の問題であって」

「名言出ましたね」と自画自賛で笑いを誘い、「おしゃれは気分だよって」と続けた今井。服装によって気持ちが上がり、「ちょっと頑張ろう」と前向きに思えることがあるという。

普段は「服は着てりゃオッケー」と考えながらも、大切な場所に出かけるときには、気分が上がる服を選ぶ。今井の言葉からは、無理に着飾るのではなく、自分の気持ちを大切にしながらファッションを楽しむ姿勢がうかがえた。