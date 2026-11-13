タレントの藤本美貴と、お笑いコンビ・品川庄司の庄司智春夫妻が12日、大阪市此花区のユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ)で13日から開催される冬のイベント『ユニバーサル・ホリデー・ワンダーズ ～Discover U!!!～』(2027年1月17日まで)の開幕セレモニーに登壇した。

USJの限定メニューに感激「“あ～ん”とかしちゃいました」

USJの開業25周年を締めくくる同イベントでは、メニュー数も展開エリアもパーク史上最大規模となる「ユニバーサル・フード・フェスティバル」や、大切な人へのメッセージをスクリーンに映し出すナイトショー「ジョイ・オブ・ライツ」など、多彩なエンターテインメントを展開。また、大人1人と4～11歳の子ども1人がセットになり、子ども1人分が無料となる「ホリデー・キッズフリー・パス」を12月30日までの期間限定で販売するなど、さまざまな特別プランで冬のパークを盛り上げる。

この日、夫妻は2人でパークを巡り、ホリデーイベントを一足先に体験。セレモニーで感想を語った庄司は、USJの人気キャラクターをモチーフにした限定メニューがそろう「スタジオ・スターズ・レストラン」が印象に残ったといい、「ミキティと一緒に食事をさせてもらったんですけど、料理が本当においしい!」と感激しきり。「テンションが上がって、お互いに食べさせ合ったり。“あ～ん”とかしちゃいました(笑)」とおのろけも飛び出した。

藤本は「ホリデー・キッズフリー・パス」を「親心にグッとくる取り組み」と絶賛。「“いつか行こう”と先延ばししている間に子どもが大きくなって、家族で過ごす時間も減ってきちゃう」と、3人の子どもを持つ親としての実感を明かし、「(パスを利用して)家族の素敵な思い出を作って」と呼びかけた。

同じマフラーで密着する2人に笑い

また、セレモニーでは、冬のイベントのキーフレーズでもある“もっと、ギュッと!”にちなみ、同じマフラーにくるまった2人の距離がギュッと縮まるシーンも。

「こういう公の場史上、一番近いかもしれないです」としきりに照れる庄司を、「こういう場でくっつくのは私は平気なんですけど、庄司さんの方がすごく恥ずかしがっております(笑)」と藤本がからかい、笑いを誘っていた。