2027年1月22日公開予定の映画『アングリーバード／大奮闘！ファミリー・ミッション』の本予告と本ポスター、場面写真が解禁された。

予告では、レッドと妻シルヴァーの末っ子・オリーが家の中を走り回るなか、慣れない育児に奮闘するレッドの姿が描かれるほか、高校生の長男グライダーや、思春期の娘ジューンとの日常も垣間見える。

そんな一家の平穏を揺るがすのは、バードアイランド消滅の危機。「最高の父親になる」と決意したレッドは家族とともに立ち上がるが、自由奔放な子どもたちに振り回されてしまう。

映像には、世界的人気ゲームのキャラクター、ソニックの姿も登場。さらに、BLACKPINKのジス（JISOO）がボーカルと共同作詞で参加した劇中歌「Sun Showers」もお披露目された。

本作は、日本オリジナルの「超吹替版」で制作。レッド役の坂上忍、シルヴァー役の竹達彩奈に加え、ジューン役を本田紗来、グライダー役を齋藤潤が務める。

ムビチケ前売券（オンライン）は11月13日10時から販売開始。一般1,700円、小人900円で、購入特典としてオリジナル壁紙が付く。カード券は12月4日10時から販売予定で、一般1,700円、小人900円（いずれも送料別）。

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