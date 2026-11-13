RIZAPグループは11月13日、2027年3月期第2四半期(2026年4月～9月)決算を発表した。売上収益は前年同期比6.8％減の751億円、営業利益は同3.3％減の28.8億円となった。一方、一過性要因等を調整した営業利益は前年同期比126.7％となり、最終損益も前年同期の42.2億円の赤字から4.1億円の黒字に転換した。

chocoZAPでは、上期から出店投資を本格的に再開。前年同期の34店舗を大きく上回る191店舗を出店した。10月からはさらに出店ペースを加速し、同月だけで88店舗を増やした。

既存店では、マシンの増設や内装を一新するリニューアルを進めており、リニューアルした店舗では会員の店舗滞在時間が約16％伸びているという。新規出店の拡大とともに、既存店舗の価値向上にも取り組む。

海外では、香港でchocoZAPが「生活の一部」として定着しつつあるという。同社によると、住宅が狭く、自宅に洗濯機や仕事場を持たない人も多い生活環境を背景に、運動だけでなく、洗濯や仕事などにも利用されている。

マレーシアでは3階建ての大型店舗、韓国では新業態「RIZAP LOUNGE」を開業するなど海外展開を拡大。アジア5カ国・地域で34店舗まで広がった。