ヤマハ発動機は12月3日、幼児2人同乗基準に適合した20型小径子ども乗せ電動アシスト自転車「PAS babby」「PAS kiss」の2027年モデルを発売する。

両モデルは、「日常に冒険のスパイスを」をコンセプトに、ママもパパも使いやすい機能とデザインを採用し、子育てを積極的に協力して行う夫婦をターゲットとして開発されたモデル。ママ・パパ双方の使いやすさにこだわったコンパクトなフレーム設計、走行中や押し歩き時の安定性を考えた低重心車体、シートの高さを簡単かつ素早く調節できるクイックレバーなど、夫婦で共用しやすい設計・装備を採用している。

「PAS babby」は、オシャレなスタイリングが特徴の後ろ子ども乗せモデルで、日常での使いやすさや快適性にこだわったリヤチャイルドシート「ハグシートプラス」を搭載。2027年モデルのカラーリングは、落ち着いた雰囲気を持ちつつも軽やかさも感じる「トフィーブラウン」と洗練されたクリーンさを表現した「スレートブルー」を新たに採用しており、既存の4色と合わせて6色展開になる。メーカー希望小売価格は19万6,000円。

「PAS kiss」は、ママ・パパの安心感、使いやすさ、快適性にこだわった前子ども乗せモデルで、子どもを胸元まで包み込む繭型が特徴のフロントチャイルドシート「コクーンルームプラス」を搭載している。2027年モデルのカラーリングは、「PAS babby」にも設定した新色「スレートブルー」を新たに採用。既存の2色と合わせて3色展開になる。メーカー希望小売価格は20万円。