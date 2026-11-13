Kis-My-Ft2がこのほど、バラエティ番組『キスマイ変態中!』(Huluで独占配信中／日本テレビ『＆Hulu』枠で14日25:59～放送 ※全6回)の収録後に取材に応じた。二階堂高嗣は、実在の人物になりきる難しさを明かし、藤ヶ谷太輔は、デビュー15周年のグループに重ねて番組タイトルに込められた思いを語った。

「今の時代で面白いことやってるなぁ」

同番組は、デビュー15周年を迎えたKis-My-Ft2が、『たりないふたり』シリーズなどを手がけた元日本テレビの演出家・安島隆氏と初タッグを組む冠バラエティ。メンバーが普段の自分とは異なる実在の人物になりきり、さまざまな世界に飛び込んでいく。

12月配信・放送予定の回でメンズコンセプトカフェの世界に飛び込んだ二階堂は、実在する人物になりきることについて、「コントではないので、誇張しすぎたら良くないかなと思ったりして、そこの塩梅が難しかったです」と、演じる上での葛藤を告白。それでも、安島氏から「面白いんで大丈夫です」と背中を押され、安心して撮影に臨めたという。

完成した映像については「めちゃくちゃ面白かったです」と満足げ。「すごく攻めたことをやってるので、今の時代で面白いことやってるなぁとは思いました」と手応えを述べた。

デビュー15周年を迎えたキスマイだが、「デビューしたてじゃ絶対できない内容なんじゃないかな」と二階堂。「15年経った今だからこそできたんじゃないかなとは思います」と、経験を重ねたことの意味を感じている。

そして15周年イヤーを振り返り、「今年は本当に新しいことをいろいろやらせていただいている一年だなと感じますね」とコメント。毎月のデジタルシングル配信やアリーナツアー、ドーム公演などを挙げ、常に変化を続けているという思いを語った。

「15周年でこれから先も変化していく」という意味も込めて

インパクトの強い『キスマイ変態中!』というタイトルについて、玉森裕太は「めっちゃいいと思います。まず“何だろう?”ってめっちゃ気になる引きがある」と好意的。宮田俊哉も、SNSで番組名に触れたところ、「なんちゅうタイトル(笑)」といった反応が寄せられたと明かし、「すごくエンタメしてるなっていう気持ちになりました」と充実の表情を見せた。

そんなタイトルについて藤ヶ谷は、安島氏がこれまでのKis-My-Ft2の活動を見た上で、グループへのメッセージを込めていたことを紹介。「15周年でこれから先も変化していく、変わっていくっていう意味も込めて“変態中”と命名してくれたそうなんですが、そのメッセージの深さが伝わってこない感じがいいですね(笑)」と捉え、二階堂も「実は深いんだけど、熱いんだけど、それが届かないっていうのがいいなと思います」と共感した。

藤ヶ谷は、その独特のバランスがグループの持ち味にも通じていると語る。

「この温度感がキスマイに合っているような気がするんです。前に前にとか、俺が俺がじゃないけど、ちゃんと伝わっていくっていうのが、キスマイとすごく相性いいのかな」と受け止めた上で、「とにかくキスマイに興味ない方にも見ていただきたいです。この世界観がめちゃくちゃ面白いので」と、新たなファン層にも届く番組になることを期待した。