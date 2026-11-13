Kis-My-Ft2がこのほど、バラエティ番組『キスマイ変態中!』(Huluで独占配信中／日本テレビ『＆Hulu』枠で14日25:59～放送 ※全6回)の収録後に取材に応じた。藤ヶ谷太輔は、かつて語った「日テレにハマっていない」という発言について、現在の心境を明かした。

同番組は、デビュー15周年を迎えたKis-My-Ft2と、『たりないふたり』などを手がける元日本テレビの演出家・安島隆氏が初タッグを組む冠バラエティ。メンバーが普段の自分とは異なる人物になりきり、さまざまな世界に飛び込む企画を展開する。

以前『しゃべくり007』に出演した際、「俺たち日テレさんにハマっていない」と発言した藤ヶ谷は「この番組もずっとのレギュラーではないじゃないですか。そうなると、まだハマってないのかな」と、冠番組を持っても意識は変わらないのだそう。

その一方で、「わたたい旅(『Kis-My-Ft2 藤ヶ谷太輔＆横尾渉 NAKED ～素のまま2人旅～』)でお世話になった方もいらっしゃるし、『(藤ヶ谷太輔の)Around the World』でお世話になった方もいらっしゃるし、新しいスタッフの方ともご一緒させていただいているんです」と、過去に仕事を共にしたスタッフとの再会と、新たな出会いの両方を喜んだ。

番組でどこまでディープな企画に挑戦できるかを問われると、玉森裕太は「どこまでもいきますよ!」と即答。「それはもう日テレさんにハマらなくちゃいけないので」と藤ヶ谷の発言に重ねて笑いを誘った。