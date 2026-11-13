「軽井沢星野エリア」(長野県軽井沢町)の屋外スケート場「ケラ池スケートリンク」では11月21日から、夜間限定のライトアップイベント「スターダスト・アイスリンク」を開催する。

銀河の中を滑るようなスケート体験

3回目となる今年は、きらめくオブジェとミラーボールが創り出す没入感あふれる空間に加え、流れ星をイメージした新たなオブジェが登場。光るスケート靴の貸出も行い、銀河の中を滑るような非日常的なスケート体験を提案する。

開催期間は2026年11月21日～2027年1月31日。時間は、2026年11月21日～12月28日が日没後～18:00(最終受付17:00)、12月29日～2027年1月31日が日没後～18:30(最終受付17:30)となる。料金は大人(中学生以上)1,900円～、子供(小学生以下)1,300円～で、見学は無料。なお、ケラ池スケートリンクの営業時間は10:00～スターダスト・アイスリンク終了までとなる。

きらめくオブジェとミラーボールが創り出す、光の空間

日が暮れる頃、ケラ池スケートリンク全体を光の演出が包み込む。テーマは「森の銀河」。リンクを囲む木々には星をモチーフにした装飾を施し、ミラーボールから放たれる無数の光と共に広大な銀河のきらめきを表現している。まるで夜空に浮かんでいるような"没入型"の空間でスケートを体験できる。空間の装飾は、ミラーボールを使って光と反射の空間作品を創り出すアート集団「MIRRORBOWLER(ミラーボーラー)」が手掛けている。

流れ星をイメージした星のオブジェが新登場

暗がりで光を放つ流れ星をイメージしたオブジェ

今年は流れ星をイメージした星のオブジェが新たに登場する。大小の星が連なり、流れ星とその軌跡を表現している。最も大きな星は直径約1.8m。これらの星はリンクから少し離れた森の暗がりで、時々光を放つ。古くから人々が星に願いを託してきたように、訪れた人が心の中でそっと願いを込めたくなるような輝きをめざした。

思わず写真を撮りたくなる2つのアイテム

隣接するカフェでは冬限定ドリンク「星あかりのホワイトココア」(800円)を販売する。ミルキーなやさしい甘さが広がるホワイトココアに、星がきらめくデザイン。

さらに、数量限定の光るスケート靴が夜のスケート体験を印象深くする。スケート靴に輝く小さなライトを装着して氷上に出れば、滑る人自身が幻想的な空間の一部になったかのような一体感が生まれる。