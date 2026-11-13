新入社員の早期離職が注目される一方で、企業にとって見過ごせない問題となっているのが「入社5年目前後の社員」の離職だ。書籍『新人の退職より深刻! 「5年目社員」の離職の防ぎ方』(尾澤まりこ／近代セールス社)では、3,000人以上の現場での対話に携わってきた組織開発コーチの著者が、5年目社員の離職に潜む原因を分析。優秀な人材ほど静かに会社を去る背景や、その兆候、企業が取り組むべき対策を解説する。

本記事ではその一部を抜粋・編集して紹介。今回は『「評価しているのに辞める」組織の致命的な欠陥』。

「評価しているのに辞める」組織の致命的な欠陥

「あの社員は高評価だったのに、なぜ辞めたのか」―この疑問を口にする経営者や管理職は、日本中に数多くいます。 高い評価をしていたのに去られた、という経験は、評価制度そのものへの不信感や、「評価が定着に意味をなさない」という誤った結論につながることがあります。 しかし問題の本質は評価にあるのではありません。 評価と育成が分断されている、という組織構造の欠陥にあります。

「評価」と「育成」は、同じ人事機能のように見えて、まったく異なるものです。 評価とは「過去のパフォーマンスをランク付けする」行為です。 育成とは「未来のパフォーマンスを高める」ための投資です。

評価は過去を見ます。 育成は未来を見ます。 多くの日本企業では、評価制度は比較的整備されています。 半期ごとに目標設定があり、評価基準があり、フィードバックの場があります。 しかし育成の仕組みは、評価に比べて圧倒的に貧弱です。 「この人を、どのように成長させるか」という問いに、組織として答えを持っていないケースがほとんどです。

高評価を受け続けた5年目社員が辞める理由は、シンプルです。 「評価してもらっているのはわかります。でも、自分がこれからどう成長するかについて、誰も一緒に考えてくれません」。 この言葉の中に、問題の本質が凝縮されています。 評価は「過去の承認」です。

しかし5年目社員が本当に求めているのは「未来への投資」です。 過去を認めてもらうことよりも、未来を一緒に考えてもらうことを、彼らは必要としています。 この需要に応えられない組織は、どれだけ高評価をつけても、優秀な人を引き留めることができません。

高評価が転職を後押しする逆説

さらに深刻なのは、「高評価をつけることが育成の代わりになっている」という錯覚が、管理職の側に生まれていることです。 「A評価をつけてやった」「きちんと評価してあげている」という感覚が、育成への関与を省略させます。 「高評価=満足しているはず」という誤った推論が、キャリア対話の機会を奪います。 「評価しているのだから、あとは本人が考えることだ」という意識が、管理職を育成から遠ざけます。

しかし5年目の優秀な社員は、高評価と育成がまったく別のものであることを、正確に理解しています。 「評価してくれているのはありがたい。でも、それとキャリアの話は別の問題だ」。

この構造がもたらす最悪のシナリオがあります。 高評価を受けた社員が、評価面談の直後に転職活動を始めるというケースです。 「A評価をもらった。自分の市場価値は高い。今が転職のタイミングかもしれない」――と、評価が、皮肉にも転職への背中を押してしまうのです。 評価が高ければ高いほど、外の市場でも通用するという自信につながります。

組織はせっかく優秀な人材を高く評価したのに、その評価が流出を加速させるという逆説が起きます。