「同僚たちが飲み会を開いているのに、誘ってもらえない…」と悩んでいる人はいませんか? 同僚との関係に問題があるわけではないのに誘われないと、不安になってしまいますよね。本記事では、飲み会に誘われない人の特徴から見えてくる原因や、誘われやすい人になるために心がけたいことを解説します。

飲み会に誘われない人の特徴とは?

まずは、飲み会に誘われない人の特徴から見えてくる原因を解説します。

周囲との会話が少ない

普段から職場の人と話す機会が少ないと、周囲の人が本人の興味や好みを把握できず、飲み会に誘うきっかけをつかみにくくなります。仕事以外の雑談に参加していない場合は、「仕事とプライベートを分けたい人」という印象にもつながり、より誘いにくさを感じるでしょう。

部署の飲み会や社内イベントに参加しない

大人数での飲み会は苦手で、部署全体の飲み会に参加していないという人もいるのではないでしょうか。この場合、周囲は「誘っても来ないだろう」と考える可能性があります。飲み会以外の社内イベントなどにも参加していない場合はさらにこうした印象が強くなり、「社内の集まりに参加したくない人」と思われてしまうでしょう。

いつも忙しそうにしている

いつも仕事に追われ慌ただしくしていると、周囲は「忙しそうだから誘わないほうがよさそう」と考えることがあります。残業が多い場合も同じで、「誘っても忙しくて参加できないだろう」「無理をさせても申し訳ない」と気を遣っている可能性があるでしょう。

反応が薄い、表情が暗い・怖い

話しかけても反応が薄いと、周囲は声をかけるのをためらうことがあります。また、表情によって近寄りがたい印象を与えている可能性も。もともと表情が暗かったり、仕事中に眉間にしわが寄って怖い表情になっていたりすると、「話しかけるなオーラ」を感じて誘いづらくなるでしょう。

愚痴や悪口が多い

職場で会話しているときに愚痴や悪口が多いと、「飲み会でも愚痴や悪口ばかり言うのでは?」と感じさせます。誰しも飲み会は楽しい場にしたいもの。場の雰囲気を壊しそうな人は誘いたくないと思われてしまうでしょう。

職場で飛びぬけて優秀

職場で圧倒的な成績を収めていたり、一目置かれていたりするような優秀な人は、「私たちと飲んでも楽しくないだろう」と周囲が遠慮して誘わないこともあります。「隙がない」と思われている場合もあるでしょう。

自分から周囲を誘うことが少ない

自分から飲み会や食事に誘わない人は、周囲から交流に消極的だと思われることがあります。誘われるのを待っているだけでは、相手もこちらを誘ってよいのか判断しづらいものです。

飲み会に誘われやすい人になるには?

飲み会に参加したい思いがあるなら、日々の言動を変えてみましょう。ここでは、誘われやすい人になるために心がけたいことを紹介します。

周囲との会話を増やす

まずは挨拶や雑談など、日常的な会話を少しずつ増やしてみましょう。仕事以外の話題にも触れると、相手との距離を縮めやすくなります。無理に会話を盛り上げようとする必要はありません。自然な交流を重ねることで、誘い合える関係につながります。

相手の話に興味を持つ

相手の話を聞き、質問や相槌で興味を示すことも、良好な関係づくりに役立ちます。自分の話ばかりするのではなく、相手の趣味や関心にも目を向けてみましょう。話しやすい印象を持ってもらえれば、普段の交流も広がりやすくなります。

共感の言葉を意識して使う

「その気持ちわかるよ」「すごく頑張ったね」といった共感の言葉を使うと、相手は「自分のことをわかってくれる人」と感じ、心の距離が縮まります。たとえば仕事の相談をされたときに、アドバイスよりもまず気持ちを受け止めることを意識してみてください。

感謝やねぎらいを積極的に伝える

「ありがとう」や「お疲れさま」を自然に伝えられる人は、周囲から見て好印象です。些細なことでも感謝やねぎらいをきちんと言葉にしていれば、次第に信頼関係が深まっていくでしょう。

ポジティブな言葉を意識する

ポジティブな言葉を使う人は、相手に安心感や活力を与え、人が寄ってきやすい傾向があります。ポジティブな言葉で職場の空気を明るくする様子は、「一緒に飲み会をしたら楽しそう」という印象にもつながるでしょう。

「今度飲みに行きたい」と伝えておく

行きたい気持ちを素直に言葉にして伝えるのも方法のひとつです。「最近みんなで飲みに行った?」「機会があれば自分も参加したい」といった言い方なら、自然に希望を伝えられます。

自分から飲み会や食事に誘ってみる

誘われるのを待つだけでなく、自分からも誘ってみましょう。最初はランチや仕事帰りの軽い食事など、気軽な場を提案してみるのもおすすめです。自分から声をかけることで相手も誘いやすくなり、交流の機会が増える可能性があります。

飲み会に誘われやすい人を目指そう!

飲み会に誘われない原因には、さまざまなことが考えられます。まずは自分の言動を振り返り、何が原因なのかはっきりさせてみましょう。原因が見えてきたら、次に言動を見直してみてください。少しずつでも変わることで、「飲み会に誘われやすい人」になれるはずです。