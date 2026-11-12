マツダの「CX-5」がグーグルのAIアシスタント「Gemini」(ジェミニ)に対応したとの発表があったので、さっそく、試してきた。AI搭載のクルマは、これまでに比べてどのくらい便利になるのか。Geminiはドライブの相棒になり得るのか?

「OK Google」の中身が変わった

2026年5月21日に日本で発売された新型CX-5は、マツダ車として初めて「Google搭載」のインフォテインメントシステムを採用した。GoogleマップやGoogle Playが最初からクルマに組み込まれていて、スマホをつながなくても使える仕組みだ。Google搭載は全グレード標準装備で、今のところマツダではCX-5だけの装備となっている。

ちなみに、CX-5の売れ行きは好調な様子。2026年9月末には受注台数が2万台に到達したという。新規ユーザーの割合が多かったり、30代以下の購入者の割合が高かったりするなど、ほかのラインアップとは少し中身の異なる売れ方をしているのも特徴的だとマツダ広報は話していた。

発売当初の音声操作は従来型の「Googleアシスタント」のみだった。この段階でも聞き取り能力は優秀で、それなりに便利に使える機能だったのだが、それが今回は会話型AIの「Gemini」に対応した。アップデートはGoogle Playから無償で配信され、すでに乗っている人も追加費用なしで使える。ちなみに、Geminiが不要であればGoogleアシスタントにいつでも切り替えられる。

Google搭載車のGeminiへの対応は、マツダ独自の動きではないらしい。「うちがニュースリリースを出したので目立っていますが……」とマツダ広報も話していたが、Geminiへの対応はGoogle側の都合で進んだそうで、Google搭載のクルマであれば、メーカーを問わず順次、Geminiに切り替わっていくという。つまり、「マツダがCX-5にGeminiを導入した」のではなく、「クルマに入っているGoogleがアップデートでGeminiに対応した」と理解するのが正確だ。

「寒いね」「横浜土産がほしい」で話が通じる!

車載Geminiの対応力はどうなのか? まずは広報担当者に実演してもらった。場所はマツダR&Dセンター横浜の構内だ。

「OK Google、近くで横浜土産を買いたいんだけど」と話しかけると、Geminiは高島屋横浜店の土産売り場と、中華街の「横浜博覧館」の2軒を提案した。「どちらかへ行きますか?」と聞き返してきたので、「夜8時に開いてるとこ、ある?」と絞り込む。一問一答ではなく、会話を重ねて行き先を決められるのが、従来の音声操作との違いだ。

空調の調整も同じ。「ちょっと寒いね」とつぶやくと、温度を上げてくれた。「23度にして」のように数字で指示するのは従来のアシスタントでもできたが、Geminiは気持ちや状況を伝えるだけで対応してくれる。

出発前に、筆者も停車した状態で試してみた。「赤レンガ倉庫を見てから大黒パーキングに行きたい」と言うと、赤レンガ倉庫を経由地にしたナビを一発で設定してくれた。「このあたりに喫煙席のあるカフェってあるかな?」には、約450ｍ先にある評価4.3の店を挙げてくれた。

「窓が曇ってきちゃった」でデフロスターが入り、「デフロスターを止めて」で切れる。「ガソリン満タンだと思うんだけど、何kmくらい走れるのかな」と聞くと、「あと約379km走ることができます」との答えだ。クルマの状態を読み取って答えてくれるのは、クルマに組み込まれたGeminiならではなところだろう。

ただし、万能ではない。例えば、「Uターンしないルートで案内して」には「現在、対応しておりません」だし、「クルーズコントロールってどうやったらいいの?」には、「取扱説明書によると、ステアリング右側のモードボタンを長押しして起動します」と間違った答えが返ってきた。

「Gemini Live」はドライブの相棒としてどうなのか

「OK Google、話そう」と言えば、自由に雑談できる「Gemini Live」(ベータ版)が立ち上がる。スマホのGeminiと同じ感覚で使える機能で、運転中の話し相手にもなり得る存在だ。相手が話している途中で割り込めるのも、人との会話に近い。

どのくらい話せる相手なのかは、実際のやり取りをお聞きいただきたい。

「Gemini Live」(ベータ版)と話してみました

Gemini Liveはまだ、車載のGoogleマップと連携していない。話し合いながら目的地や寄り道スポットを決められれば便利そうだし、例えば週末のドライブ計画を話しながら決めて、走行予定のルートをマップ上に保存しておいて、当日すぐに設定できたりすれば嬉しいのだが、そのあたりは今後のアップデートに期待しよう。

「思いついたことをメモしておいて、後でもらえる?」というお願いも、ライブではできないと断られた。クルマで仕事の会議に向かう途中に、プレゼンで話すことを口述筆記してもらって、後でテキストファイルでダウンロードできたり、あるいはパワーポイントまで作ってくれたりしたら便利だろうな、と思って聞いてみたのだが、現時点では難しいようだ。

ただし、ライブでの会話はスマホのGeminiアプリの履歴に残るという。メモとして保存できなくても、話しておけば後で読み返せるわけだ。

遊び相手としてのGemini Liveはどうか。クイズやしりとりを試してみると、それなりに楽しめたものの、完成度はそれなりといった感じだった。

ドライブ中に気になったことを聞いてみる相手としては、かなり役に立ちそうだ。走っている場所の歴史だったり、名物だったりを気軽に質問できるので、ドライブ中の話し相手にはちょうどいい存在だと思った。試乗中、珍しいクルマを見かけたので、リアに書かれている車名を読み、「ウィルVSっていうクルマを見かけたんだけど、どういうクルマ?」と聞いてみたところ、Gemini Liveは「トヨタがかつて販売していたクルマで、ステルス戦闘機をモチーフにしたデザイン」「2001年から2004年にかけて販売」と即答してくれた。

ただし、質問への回答には、いくつか事実と異なるものもあったので、答えをうのみにするのは禁物。これはどんなAIでも同じだが、事実を確かめたいときは、後で調べ直すくらいの付き合い方がちょうどいい。

Gemini Liveは現段階でベータ版。今後の発展次第では、新しいドライブ体験をもたらす機能になるかもしれない。そんな期待が芽生えた今回の試乗だった。

スマホのGeminiとクルマのGeminiは同一人物?

筆者が気になっていたのは、普段スマホで使っているGeminiとクルマのGeminiの関係だ。スマホのGeminiは、使ううちにユーザーの趣味や生活について学んでいく。クルマのGoogleに自分のスマホでログインすることで、クルマのGeminiがスマホのGeminiと知識を共有する(同一人物になる)のであれば、便利なのではないか。あるいは、家族でクルマを共有する場合は不都合なことがあるのではないか。そんな風に思っていたのだが、今のところ、スマホとクルマで何かを共有することはないらしい。

最後に費用だが、Geminiを使うための追加料金は発生しない。Google搭載の機能を使うには、「Google搭載用データ無制限プラン」(月額990円、年額1万890円)への加入が必要だ。初年度は無料なので、買ってすぐはお金がかからない。