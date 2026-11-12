JR東海は12日、東海道新幹線における車両検査全般の品質向上を目的に、新たな検査支援システムを導入すると発表した。ボルトの締結状態や機器の油量などを自動判定するしくみとなっており、2027年度から順次導入するとしている。

東海道新幹線で新たな検査支援システムを導入

東海道新幹線の車両検査では、床下機器の検査や消耗品の取替などにおいて、人の目と手による確認が不可欠となっている。これまで作業者と確認者により、作業が確実に行われたことをそれぞれ確認する「後確認」で検査品質を確保してきた。

新たな検査支援システムは、ボルトを締める際の力(締結トルク値)をセンサーで測定する「デジタルトルクレンチ」、スマートフォン上の「チェックシート」、クラウド上の「画像解析プログラム」の3つで構成される。

デジタルトルクレンチで測定した締結トルク値や、スマートフォンで撮影した作業完了箇所の画像データは、チェックシートに自動反映される。締結トルク値があらかじめ指定した基準値内にあるかを自動判定するほか、撮影した画像も画像解析プログラムで解析し、作業状態の良否を判定する。判定結果はチェックシートへ自動送信される。一例として、台車軸箱への給油作業の場合、従来は打検や目視で締結状態や給油後の油量を確認していたが、システム導入後は締結トルク値や画像解析による自動判定で後確認の一部を置き換える。

車両を分解せず、45日以内または走行距離6万km以内の周期で機器の状態や機能を確認する「交番検査」で先行して試使用を開始しており、2027年度に本格導入する予定。車両の分解と部品の取替が多い台車検査・全般検査についても、2027年度に試使用を順次実施し、2028年度の導入をめざすとのこと。