11月11日に「ちいかわ」公式X(@ngnchiikawa)で更新された漫画が、42万いいねと大きな反響を呼んでいます(11月12日時点)。

「ロングストロングパピコ」を分けると現れた、「喜怒哀楽」の表情とカラフルな耳が特徴のハチワレにそっくりなものたち。前回はババ抜きで遊んでいましたが、今回は「だるまさんがころんだ」をしている様子。鬼のハチワレは、急に直立するみんなに「急に直立ッ!!」と笑いだしてしまい、それにつられて笑いをかみしめたちいかわは動いてしまいます。

「楽しー…みんなで遊ぶの…」と笑顔のハチワレ、楽しいシーンですが、最後のコマの「緑」のハチワレがうっすらと薄くなっていることに「楽ワレ消えかけてない!?」「なんか薄くなってる!?」と驚く声や、「ハチワレが喜怒哀楽の楽を感じたから消えたの?」と考察する声も。「なんて平和なんだ」「一人もかけて欲しくない」と、このほのぼのとしたシーンが続いてほしいと願うコメントもあるなか、4人のカラフルなハチワレそっくりさんはどうなっていくのでしょうか。今後の展開から目が離せません。