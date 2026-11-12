11月10日に「ちいかわ」公式X(@ngnchiikawa)で更新された漫画が、48万いいねと大きな反響を呼んでいます(11月12日時点)。

「ロングストロングパピコ」を折ったら現れたカラフルなハチワレそっくりの存在。不思議な状況のなか、前回「みんなでトランプするッ!?」と提案した楽観的なハチワレ。不安そうだったちいかわも、今回は笑顔でトランプを楽しみます。ババ抜きでジョーカーを引いてしまい、「『自分』なのに意外とわかんないッ 考えてることッ」とこの状況を楽しんでいるようです。

前回までのかわいいけれどやや不穏な展開から一転、ワイワイと楽しむさまに、SNSでは「普通に遊んどる」「受け入れが早い」「JOKERもグッズ化されそう」とツッコミを入れたり、「自分なのに意外と考えていることがわからない」と言うハチワレの言葉に「芯食い過ぎてる」「真理だ」という声も寄せられています。また、「こんな日がずっと続くのか」「この先、お別れの時が来たら寂しい」と、穏やかに楽しむ様子なのに今後の展開を心配する『ちいかわ』ファンらしいコメントも見られます。