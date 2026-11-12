JR東海は12日、東海道新幹線「のぞみ」の一部列車に設定している「お子さま連れ車両」について、2026年度の年末年始期間に過去最多の計140本を運行すると発表した。前回は10日間で64本を設定したが、今回は12日間で140本に拡大し、より多く利用できるようにする。

「お子さま連れ車両」は、こども連れの利用者が周囲に気兼ねなく新幹線に乗車できるように設定した車両。東京～新大阪間を運行する「のぞみ」の12号車(普通車指定席)を使用する。12号車はおむつ替えができるトイレや多目的室に近く、乳幼児を連れた家族も利用しやすい位置にある。今年度、年末年始の設定期間は2026年12月25日から2027年1月5日まで。下り・上りともに、家族連れの利用が多く見込まれる時間帯の列車を対象とする。

下りは東京駅を9時54分発に発車する「のぞみ353号」など、午前から午後にかけて運行する一部列車に設定。上りも新大阪駅を11時21分に発車する「のぞみ368号」など、利用が多く見込まれる時間帯の列車に設定する。設定列車と運転日は日によって異なる。

「お子さま連れ車両」の座席は、ネット予約サービス「エクスプレス予約」「スマートEX」「LINEからEX」をはじめ、駅・旅行会社の窓口、指定席券売機などで乗車日1カ月前の10時から販売。ネット予約サービスはシートマップから希望の座席を選ぶこともできる。