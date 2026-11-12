バンダイは、『仮面ライダー電王』より「DXデンガッシャー」「変身ベルトDXゼロノスベルト」、『仮面ライダービルド』より「DXフルフルラビットタンクボトル&ハザードトリガー」、『仮面ライダーエグゼイド』より「変身ベルト DXバグルドライバー」「DXプロトマイティアクションXガシャット」を、SUPER BESTシリーズより発売する。いずれも11月27日より予約受付を開始する。

SUPER BEST DXデンガッシャー

『仮面ライダー電王』より、DXデンガッシャーがSUPER BESTシリーズに登場する。仮面ライダー電王の専用武器でソード・ロッド・アックス・ガンの4形態への変形・音声ギミックを搭載し、劇中さながらのアクションを楽しめる。

また、別売りの「SUPER BEST 変身ベルト DXデンオウベルト」に装着することも可能だ。

SUPER BEST 変身ベルトDXゼロノスベルト

『仮面ライダー電王』より、DXゼロノスベルトがSUPER BESTシリーズに登場。ゼロノスカードをセットして、仮面ライダーゼロノス アルタイルフォーム・ベガフォームに変身できる。

SUPER BEST DXフルフルラビットタンクボトル& ハザードトリガー

『仮面ライダービルド』より、フルフルラビットタンクボトルとハザードトリガーのセットがSUPER BESTシリーズに登場！。「SUPER BEST 変身ベルト DXビルドドライバー」にセットして、3つのパワーアップフォームに変身できる。

SUPER BEST 変身ベルト DXバグルドライバー

『仮面ライダーエグゼイド』より、DXバグルドライバーがSUPER BESTシリーズに登場。デンジャラスゾンビガシャットをセットして、仮面ライダーゲンム ゾンビゲーマー レベルXに変身できる。

SUPER BEST DXプロトマイティアクションXガシャット

『仮面ライダーエグゼイド』より、DXプロトマイティアクションXガシャットがSUPER BESTシリーズに登場。「SUPER BEST 変身ベルト DXゲーマドライバー」にセットして、仮面ライダーゲンムに変身する。

(C)石森プロ・東映