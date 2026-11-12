







埼玉西武ライオンズ 最新情報



11月17日にバンテリンドーム ナゴヤで行われる「エイブル トライアウト2026」に、今季途中に韓国プロ野球（KBO）の斗山ベアーズを退団した田村伊知郎投手が参加する。日本プロ野球選手会が9日に発表した参加者に名を連ねた。



田村は報徳学園高、立教大を経て、2016年ドラフト6位で埼玉西武ライオンズに入団。173センチ、86キロの右投左打で、主に救援としてプロ生活を送ってきた右腕だ。



ルーキーイヤーの2017年に一軍デビュー。2020年には自己最多となる31試合に登板し、41回を投げて防御率3.95を記録した。2021年は22試合で1勝0敗、1セーブ、防御率2.90と安定した投球を見せた。



2023年は24試合に登板し、2勝1敗、1セーブ、6ホールド、防御率1.52。翌2024年も28試合で1勝0敗、1ホールド、防御率1.82と好成績を残した。2025年は20試合に登板し、0勝1敗、1ホールド、防御率3.58だった。



同年10月に西武から来季の契約を行わないことを通告され、9年間在籍した球団を退団。その後、2026年から新設されたアジア枠でKBOの斗山ベアーズに加入し、海外で現役を続けた。



斗山では17試合に登板し、16回を投げて1勝1敗、2ホールド。28安打、5四球、14奪三振、13失点、13自責点で、防御率7.31を記録した。5月26日にウェーバー公示され、シーズン途中でチームを離れることとなった。



西武では一軍通算150試合に登板し、4勝2敗、2セーブ、8ホールド、防御率3.40。韓国野球も経験した32歳右腕が、トライアウトを通じて再び日本球界でプレーする道をつかめるか注目される。

















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