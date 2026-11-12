ライブ配信アプリ｢17LIVE(イチナナ)」が11日より、「黒伏高原スノーパーク」のPRモデルを務めるイチナナライバーを決定するオーディションイベント『ゲレンデガール2027 〜黒伏高原スノーパーク公認PRモデルになろう〜』を開催している。

看板掲載権やポスター掲載権などのプライズを贈呈

『ゲレンデガール2027 〜黒伏高原スノーパーク公認PRモデルになろう〜』は、「17LIVE」で活動中のライバー、もしくは活動予定の女性であれば、誰でも参加が可能。上位に入賞したライバーの中から、見事最終オーディションで選ばれた合計10名のライバーには、渋谷駅での看板掲載権や黒伏高原スノーパーク周辺でのポスター掲載権、同スキー場のシーズン利用券などが贈呈される。また、撮影の際には、高機能でありながらスタイリッシュなデザインが人気のスノーボード・アウトドア用品ブランド「TaoTech(タオテック)」のウェアを着用できるという。