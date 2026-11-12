ライブ配信アプリ｢17LIVE(イチナナ)」が11日より、「黒伏高原スノーパーク」のPRモデルを務めるイチナナライバーを決定するオーディションイベント『ゲレンデガール2027 〜黒伏高原スノーパーク公認PRモデルになろう〜』を開催している。

  • 『ゲレンデガール2027 〜黒伏高原スノーパーク公認PRモデルになろう〜』

    『ゲレンデガール2027 〜黒伏高原スノーパーク公認PRモデルになろう〜』

看板掲載権やポスター掲載権などのプライズを贈呈

『ゲレンデガール2027 〜黒伏高原スノーパーク公認PRモデルになろう〜』は、「17LIVE」で活動中のライバー、もしくは活動予定の女性であれば、誰でも参加が可能。上位に入賞したライバーの中から、見事最終オーディションで選ばれた合計10名のライバーには、渋谷駅での看板掲載権や黒伏高原スノーパーク周辺でのポスター掲載権、同スキー場のシーズン利用券などが贈呈される。また、撮影の際には、高機能でありながらスタイリッシュなデザインが人気のスノーボード・アウトドア用品ブランド「TaoTech(タオテック)」のウェアを着用できるという。

【編集部MEMO】
｢17LIVE(イチナナ)」は、日本最大級のライブ配信アプリ。すでにライブ配信を行っているライバーや、まだライブ配信を行ったことがない人に対して、ライブ配信を楽しんでもらいたいという思いのもと、日々さまざまなコラボレーション企画やイベントを開催している。

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