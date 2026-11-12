







福岡ソフトバンクホークス 最新情報



11月17日にバンテリンドーム ナゴヤで行われる「エイブル トライアウト2026」に、今季限りで福岡ソフトバンクホークスを退団した中村稔弥投手が参加する。日本プロ野球選手会が9日に発表した参加者に名を連ねた。



中村は清峰高、亜細亜大を経て、2018年ドラフト5位で千葉ロッテマリーンズに入団。178センチ、84キロの左投左打で、ツーシームを武器とする左腕だ。



プロ1年目の2019年に一軍デビューを果たし、10試合で1勝1敗、3ホールド、防御率4.32を記録。2020年には自己最多となる64回を投げ、2勝5敗、防御率4.78の成績を残した。2023年には17試合で3勝1敗、防御率2.31と安定した投球を見せた。



ロッテでは7年間で99試合に登板。2025年は15試合で20回を投げ、防御率3.15を記録した。同年12月の現役ドラフトでソフトバンクへの移籍が決まり、長崎県出身の左腕にとって地元九州で新たなスタートを切ることになった。



移籍1年目の今季は7試合に登板。10回を投げて被安打7、与四球0、8奪三振、3失点、3自責点、防御率2.70を記録した。一方で8月上旬を最後に一軍登録を外れ、その後は一軍での登板機会を得られなかった。



ソフトバンクは10月26日、中村に来季の支配下選手契約を結ばないことを通達したと発表。プロ通算では106試合に登板し、7勝9敗、4ホールド、防御率3.97の成績を残している。



現役ドラフトで地元九州の球団に移籍したものの、わずか1年で再び岐路に立った30歳左腕。



今季一軍では防御率2点台を残しており、トライアウトで経験と左腕としての持ち味をアピールし、新天地への道を切り開けるか注目される。





















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