またもや短期間での指揮官交代となるのだろうか。

42年ぶりの公式戦9試合未勝利に陥るなど、今シーズン開幕から苦戦が続くマンチェスター・ユナイテッド。チャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第4節でローマに逆転勝利を収め、公式戦10試合ぶりの白星を手にしたが、現地時間8日に本拠地『オールド・トラッフォード』で行われたアストン・ヴィラ戦は4－4のドローで終了。これでリーグ戦では8試合未勝利となり、降格圏の18位でインターナショナルマッチウィークを迎えている。

こうした状況から、マイケル・キャリック監督の解任が決定的となっており、クラブは現在アメリカ代表を率いるマウリシオ・ポチェッティーノ氏と交渉を進めている。キャリック解任とポチェッティーノ招へいが実現すれば、3シーズン連続の指揮官交代に。2024年10月にはエリック・テン・ハフ氏が解任され、その後任となったルベン・アモリム氏（現：ミラン監督）も約1年後に『オールド・トラッフォード』を去ることとなった。

2013年にサー・アレックス・ファーガソン氏が退任して以降、暫定監督も含めると実に11人がトップチームの指揮を執っている。イギリス紙『テレグラフ』によると、マンチェスター・ユナイテッドが当該期間で監督およびスポーツディレクターの招へい、解任に費やした総額は1億ポンド（約212億円）に迫っているとのこと。ポチェッティーノ氏を招へいし、キャリック監督を解任することになれば、その額は1億800万ポンド（約229億円）をわずかに超える見通しだという。

キャリック監督とコーチングスタッフの解任に際しては、少なくとも500万ポンド（約11億円）の補償金が発生する模様。また、ポチェッティーノ氏はアメリカ代表と2030年夏までの契約を締結しており、招へいするためには1000万ドル（約16億円）前後の違約金を支払う必要がある。

当然ながら、監督によって戦い方も異なれば、求める選手像も異なる。短期間で体制変更が繰り返されていることは、クラブの補強戦略にも多大な影響を与えているだろう。

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