ブラジル代表MFアンドレイ・サントスが『MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE』日本代表戦に向けた会見に登壇した。

22歳のMFアンドレイは2023年にブラジル代表デビューを飾り、通算8試合に出場。カルロ・アンチェロッティ体制でも度々招集されていたが、FIFAワールドカップ2026のメンバー入りは叶わず。「ワールドカップに出場することは、ずっと私の夢であり目標でしたが、今年それは叶いませんでした。今はクラブでしっかりと努力をして、2030年のワールドカップに出場できるように頑張りたい」と前を向いた。また「ブラジル代表としてプレーする以上、それが親善試合であっても決勝戦でも役割は変わらないですし、それを果たさないといけない」とカナリア色のユニフォームを着る責任についてコメントした。

主戦場はボランチで豊富な運動量と鋭いインターセプト、タイミングの良い前線への飛び出しが持ち味。中盤を主戦場としながら決定力も高く、ストラスブール在籍時にはリーグ戦10得点を記録している。ブラジル代表は『4-4-2』と『4-3-3』を併用しながら戦っているが、アンドレイは「どちらのフォーメーションでもプレーしやすいと感じています。ミステル（アンチェロッティ監督）が何を望んでいるのか、彼の指示に従ってプレーすることが大切です。どのフォーメーションでも上手くやっていきたい」と戦術への適応に自信を示した。

11日に行われた日本戦に向けたフォーメーション練習では『4-3-3』の中盤でプレー。「ポジションをはっきりと言うのは難しいですけど、どのポジションでもプレーできます。監督が必要としてくれるポジションでベストを尽くしたいですし、常にブラジル代表のためにプレーします」と強調している。

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