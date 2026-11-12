アジアサッカー連盟（AFC）は12日、ロサンゼルスオリンピック2028女子サッカー競技のアジア予選組み合わせ抽選会を開催した。

ロサンゼルスオリンピック2028の女子サッカー競技には16チームが参加。アジア予選についてはこれまで独立した大会として開催されてきたが、今回から新たなフォーマットが導入され、AFC女子アジアカップの上位8チームが参加する単一ステージ形式となっている。

参加する8チームは4つのポットに振り分けられた後、抽選によって4チームずつ2つのグループに。各グループでホーム＆アウェイ方式のリーグ戦（全6節）が行われ、各グループの首位がオリンピック本大会の出場権を獲得し、2位はプレーオフへ回る。AFC女子アジアカップオーストラリア2026を制覇したなでしこジャパン（日本女子代表）はポット1に入り、グループAでオーストラリア、チャイニーズ・タイペイ、ウズベキスタンと対戦することとなった。

もう一方のグループBは朝鮮民主主義人民共和国（北朝鮮）、韓国、中国、フィリピンという顔ぶれに。マッチスケジュールの詳細は決まり次第改めて発表される。

グループ決定に際し、なでしこジャパンの狩野倫久監督は日本サッカー協会（JFA）を通じて次のようなコメントを発表している。

「女子サッカーの強化・発展において、オリンピックは非常に重要な位置づけにあります。予選方式が変わっても、我々としては一戦必勝で、まずはグループ1位で突破することを第一に考えています。そのためにも、予選最初の試合となる来年4月の2試合を一つのターゲットとして、しっかりと準備していきます。6月のFIFA女子ワールドカップに向けて強化を進める中で、オリンピック予選が加わることは、本番と同じ緊張感を伴う試合であり、我々にとって重要な試合機会だと捉えています」

「アジアの女子サッカーでは、海外でプレーする選手を多く擁する国や、独自の強化方針を推進する国、外国人指導者を招聘して強化に取り組む国など、それぞれがさまざまな取り組みを進めながら、互いに切磋琢磨しています。これまでの歴史を振り返っても、アジアでの戦いに簡単な試合はありません。グループリーグであってもトーナメントと変わらない気持ちで、一戦一戦、勝点3を積み重ねていくことが重要です。タフな試合を確実にものにしながら、チーム力も高めていきたいと考えています。チーム一丸となり全力で戦います」