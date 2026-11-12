大人向けコレクターズ商品の統一ブランド「TAMASHII NATIONS」を展開するBANDAI SPIRITS コレクターズ事業部は、「S.H.Figuarts リボルテック アメイジング・ヤマグチ×S.H.Figuarts ゴール・D・ロジャー」の商品化を決定した。

本商品は、アクションフィギュアシリーズ「S.H.Figuarts」の『ONE PIECE』シリーズ50体を記念した、フィギュア製作メーカーのパイオニア「海洋堂」のアクションフィギュアブランド「リボルテック アメイジング・ヤマグチ」との初のコラボ商品だ。

可動フィギュア界の夢のタッグによる、アクションフィギュアの楽しさを世の中に広げる“究極の可動フィギュア”企画、続報にも注目したい。

海賊王「ゴール・D・ロジャー」商品決定!

本商品は、海洋堂の可動フィギュアブランド「リボルテック」の中でも世界的に有名な原型師・山口勝久氏が造形を担当する「アメイジング・ヤマグチ」シリーズとのコラボアイテムだ。

「TAMASHII NATIONS」ブランドが培ってきた「S.H.Figuarts」の可動技術をベースに、「アメイジング・ヤマグチ」のダイナミックなポージングを可能にする独自の機構、山口氏による造形タッチなどを組み込むことで、可動フィギュアの“かっこよさ”を追求。両ブランドの良さが融合した唯一無二の可動フィギュアだ。

原型師コメント

海洋堂 山口勝久氏

海賊王「ゴール・D・ロジャー」を立体化するにあたり、最も意識したのは、原作で描かれる圧倒的な存在感と躍動感を、手に取って楽しめるアクションフィギュアとして表現することです。

ただ原作の姿を再現するだけでなく、動かすことでロジャーらしい迫力や力強さがさらに引き出されるよう、造形と可動の両面からアプローチしました。

「アメイジング・ヤマグチ」が得意とする大胆なポージングによって、皆さんが思い描くロジャーの勇姿を再現するのはもちろん、自分だけの最高にカッコいいロジャーを見つけていただきたいと思っています。

海賊王にふさわしい一体を目指して制作していますので、今後の情報公開にもぜひご期待ください!

GB2 長汐響氏

アクションフィギュア界の二大ブランドがタッグを組んで一つのフィギュアを作り上げる!これは今までにない快挙な出来事です!

お互いのブランドの威厳をかけて素晴らしいものにしていきますのでお楽しみに!

年に一度のフィギュアの祭典「TAMASHII NATION 2026」で原型を最速展示!

11月13日～15日に東京・秋葉原で開催するイベント「TAMASHII NATION 2026」の秋葉原UDX 2F AKIBA_SQUARE会場で「S.H.Figuarts リボルテック アメイジング・ヤマグチ×S.H.Figuarts ゴール・D・ロジャー」の原型を展示する。

TAMASHII NATION 2026 開催概要

開催日程：2026年11月13日(金)～11月15日(日)10:00～20:00(最終入場19:30) ※11月15日(日)のみ17:00閉場(最終入場16:30)

会場：ベルサール秋葉原 1F・B1F イベントホール、秋葉原UDX 2F AKIBA_SQUARE、TAMASHII NATIONS STORE TOKYO

※イベント詳細は「TAMASHII NATION 2026」イベント特設サイトを確認のこと

ワンフェスに「TAMASHII NATIONS」ブースの出展が決定!

2027年2月13日・14日に千葉・幕張メッセで開催の世界最大級の造形・フィギュアの祭典「ワンダーフェスティバル2027[冬]」にて、「TAMASHII NATIONS」のブース出展が決定した。

ブースでは「S.H.Figuarts リボルテック アメイジング・ヤマグチ×S.H.Figuarts ゴール・D・ロジャー」の彩色原型が世界最速で展示されるほか、イベントのステージプログラムとして「海洋堂×BANDAI SPIRITSコラボ記念!スペシャル対談ステージ」も実施予定。

「S.H.Figuarts リボルテック アメイジング・ヤマグチ×S.H.Figuarts ゴール・D・ロジャー」の原型制作を担当した山口勝久氏(海洋堂)と、長汐響氏(GB2)が登壇し、本コラボに関してのトークを展開する。

ワンダーフェスティバル2027[冬] 開催概要

開催日程：2027年2月13日(土)・2月14日(日)10:00～17:00

会場：幕張メッセ 国際展示場1～8ホール

主催：ワンダーフェスティバル実行委員会／海洋堂

※イベント詳細は「ワンダーフェスティバル2027[冬]」特設サイトを確認すること。

(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション