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日本野球機構（NPB）は12日、2026年から新設された「長嶋茂雄賞」の初代受賞者に、阪神タイガースの佐藤輝明内野手が選出されたと発表した。



同賞は、2025年6月3日に亡くなった長嶋茂雄氏の功績をたたえて創設されたもの。日本プロ野球12球団の野手を対象に、公式戦やポストシーズンで走攻守に顕著な活躍を見せ、ファンを魅了した選手が選出される。



選考委員は王貞治氏、山本浩二氏、岡田彰布氏、栗山英樹氏、松井稼頭央氏の5人が務める。



佐藤は仁川学院高、近畿大を経て、2020年ドラフト1位で阪神に入団。ルーキーイヤーから24本塁打を放つと、プロ5年目の昨季は139試合に出場して打率.277、40本塁打、102打点を記録。



本塁打王と打点王の2冠に輝き、自身初のMVPにも選出された。



プロ6年目の今季は全143試合に出場し、打率.306、39本塁打、106打点を記録。球団では1986年のランディ・バース以来、40年ぶりとなる三冠王を達成した。



さらに165安打で最多安打のタイトルも獲得し、打撃4冠に輝くなど、リーグ連覇を果たしたチームの中心選手として圧倒的な存在感を示した。



また、守備面でも三塁手部門で2年連続2度目となるゴールデン・グラブ賞を受賞。11月9日には三冠王の功績がたたえられ、コミッショナー特別表彰の特別賞にも選出されていた。



走攻守で活躍し、多くのファンを魅了した佐藤が、2026年に創設された「長嶋茂雄賞」の初代受賞者として、新たな歴史に名を刻むことになった。

















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