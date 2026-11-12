







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースに所属する大谷翔平選手は今季、コンディション不良の影響で二刀流を最後まで継続することができなかった。来季は現時点では、開幕から二刀流起用が行われる見込みだが、米メディア『ニューヨークポスト』は無理があるのではないかと危機感をにじませている。



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同メディアは「ブランドン・ゴームズGMは、大谷が『通常どおり』のオフシーズンを過ごすことになる、その間の投球練習については『本人に任せる』と答えた。本人に任せれば、開幕戦から投手として登板できるよう、ほぼ間違いなく準備を整えてくるだろう。そして、そこまで仕上げたのであれば、最初から投げたいと思わない理由があるだろうか。しかし、それが問題を引き起こす可能性もある」と言及。



続けて、「大谷に投打で期待するのは十分理にかなっているが、来年33歳を迎える彼が、フルシーズンにわたって二刀流を続けながら健康を維持できると見込むのは、無謀に近い賭けといえる」、「同GMの諸々の発言からは、大谷本人が思い描く理想のシーズンを実現する機会を球団が与えるつもりであることがうかがえる。しかし、それを与えることは、最悪の悪夢を再び味わうリスクを抱えることにもなる」と主張している。



再びワールドシリーズ制覇を目指す上で、大谷の投打にわたる活躍は必要不可欠だが、果たして球団は来季どのように扱っていくのだろうか。











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