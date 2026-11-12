あいの風とやま鉄道は、安全性・快適性などの向上を図るため、既存の521系2両編成に組み込む中間車両を新造し、2027年春から521系3両編成の運行を開始すると発表した。これにともない、413系「とやま絵巻」は2027年春に定期運用を終了する。

同社は現在保有している521系3編成(1編成あたり2両)を3両化するために中間車両を新造。既存の521系と比べて、乗降口付近のスペースを拡大(平均40%程度)しており、スムーズな乗降を可能にするほか、車両異常挙動監視装置、乗務員ドア誤扱い防止装置など搭載することにより、安全性の向上を図っている。

客室照明のLED化、空調装置の自動調整機能などにより、消費電力の削減と車内環境の快適性向上も図る。車内表示器は日本語・英語で次駅案内を行うだけでなく、災害・輸送障害時に多言語(日本語、英語、中国語、韓国語)での車内案内放送にも対応するという。

デザインに関して、中間車両を組み込んだ際も統一感を持たせるため、既存の521系と同様、「風」をモチーフとした2色の帯ラッピングを施す。ドア横に同社マスコットキャラクター「あいの助」のラッピングも行うとのこと。

中間車両の定員は148人、座席数は48席(補助席を除く)。中間車両を組み込むことで、編成定員が現行の252人から400人へと増加する。導入両数は計3両とされ、2027年春に2編成、2028年春に1編成の運行を開始する予定としている。

同社は2026年3月のダイヤ改正で、金沢～富山間の普通列車1往復を対象に増車日を拡大。多客期(ゴールデンウィーク・お盆・年末年始期間や3連休など)に加えて土休日も増車し、413系3両編成で運転している。同社の413系は老朽化に伴う置換えが進み、現在、定期運用が可能な編成(観光列車を除く)は「とやま絵巻」のみだという。521系中間車両の導入にともない、「とやま絵巻」は2027年春に定期運用を終了する予定となった。