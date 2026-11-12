新時代のラブストーリー『ピリオン』の本編冒頭映像が公開

英国の新鋭、ハリー・ライトン監督が放つ長編監督デビュー作『ピリオン』（2026年12月4日公開 配給：トランスフォーマー）の本編冒頭映像が公開となった。

『ピリオン』は、一見過激なBDSMカルチャーを背景にしながら、「誰かに愛されたい」という切実な願いを、ユーモアと優しさに満ちたまなざしで映し出すラブストーリー。タイトルの「ピリオン（Pillion）」は、「バイクの後部座席」 を意味する。

『ハリー・ポッター』シリーズ（1999〜2011）のダドリー役で知られるハリー・メリングと『ノースマン 導かれし復讐者』（2022）『インフィニティ・プール』（2023）などで存在感を放つアレクサンダー・スカルスガルドが初共演を果たし、抜群のケミストリーを見せる。英国の新鋭ハリー・ライトン監督の長編デビュー作で、2025年のカンヌ国際映画祭でプレミア上映されるや、約7分間に及ぶ熱狂的なスタンディングオベーションを巻き起こした。

この度、本編冒頭映像が公開となった。本作は、クリスマスイブの夜、ハイウェイで車を次々と抜き去っていくカメラの視点で幕を開ける。これはレーシングバイクを運転しているレイ（アレクサンダー・スカルスガルド）が見ている世界だ。レイのバイクは一台の車の後ろに付くが、エンジンを加速させあっという間に追い越していく。その車の後部座席に乗っているコリン（ハリー・メリング）は、その様子をぼんやりと眺めていた。BGMとして流れるベティ・クルティスの世界的ヒットナンバー『愛のシャリオ』はふたりの情熱的な恋の物語も予感させ、幻想的でもありながらロマンチックなオープニングシーンとなっている。

そして、コリンが乗っていた車は目的地に到着。この日は、コリン達がアカペラコーラスを披露するために、父親の運転する車でこのパブに連れて来てもらったのだ。車の中で見せていたどこか憂鬱そうな様子とはうって変わって、いきいきとした表情でコーラスをリードしていくコリン。冴えない日々を送る彼にとって、こうして歌っているときだけが自分らしくいられる瞬間だった。 ハリー・ライトン監督は、本作が描くコリンとレイの人物像について「コリンとレイは正反対の存在です。コリンは小柄で受動的なのに対して、レイは長身で主体的。レイは一般社会から"不快"と思われることを恐れず、社会規範の外に生きる存在です。自分の欲求を唯一の基準とした生き方を確立してきた人物なんです。その点において、レイはコリンの鏡像のような存在であり、二人は非対称的な関係といえます」と解説する。

そんなコリンとレイは、この直後に出会うことになる。これから始まるふたりの物語にぜひ期待をしてほしい。

また、公式サイトでは、各界で活躍する9名から寄せられた絶賛コメントが掲出されている。こちらもあわせてチェックいただきたい。