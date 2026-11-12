







横浜DeNAベイスターズ 最新情報



11月17日にバンテリンドーム ナゴヤで行われる「エイブル トライアウト2026」に、今季限りで横浜DeNAベイスターズを退団した堀岡隼人投手が参加する。日本プロ野球選手会が9日に発表した参加者に名を連ねた。



堀岡は青森山田高を経て、2016年育成ドラフト7位で読売ジャイアンツに入団。183センチ、87キロの右投右打で、力のある直球を武器とする右腕だ。



巨人では2019年に支配下登録され、同年に一軍デビュー。2022年から再び育成契約となったものの、2023年に支配下へ復帰した。同年は一軍3試合に登板したが、シーズン終了後に戦力外となり、DeNAと育成契約を結んだ。



DeNA移籍1年目の2024年6月に再び支配下登録を勝ち取ると、一軍では6試合に登板して6回を投げ、無失点で防御率0.00を記録。翌2025年は13試合に登板し、13回で19三振を奪い、防御率3.46の成績を残した。



今季は一軍6試合に登板。8回を投げて9安打、4四球、7奪三振、7失点、7自責点で、防御率7.88だった。ファームでは31試合に登板し、4勝0敗、4セーブ、防御率5.46を記録した。



DeNAは9月29日、堀岡に2027年シーズンの契約を結ばないことを通知したと発表。巨人時代を含めた一軍通算では43試合に登板し、0勝0敗、2ホールド、防御率5.89を記録している。



育成から支配下への昇格を繰り返し、プロの世界で生き残ってきた28歳右腕。再びNPBの舞台に立つため、トライアウトで持ち味をアピールできるか注目される。



















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