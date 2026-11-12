







東京ヤクルトスワローズ 最新情報



11月17日にバンテリンドーム ナゴヤで行われる「エイブル トライアウト2026」に、今季限りで東京ヤクルトスワローズを退団した小澤怜史投手が参加する。日本プロ野球選手会が9日に発表した参加者に名を連ねた。





小澤は日大三島高から2015年ドラフト2位で福岡ソフトバンクホークスに入団。182センチ、87キロの右投左打で、プロ11年目を迎えた右腕だ。



ソフトバンクでは2017年に一軍2試合に登板したが、その後は育成契約となり、2020年オフに戦力外通告を受けた。同年の12球団合同トライアウトでは3者連続三振を奪ってアピールし、その後ヤクルトと育成契約を結んだ。



ヤクルトでは2022年6月に支配下登録を勝ち取ると、同年に10試合で2勝1敗、防御率4.11を記録。2023年には29試合で6勝4敗、防御率3.02、翌2024年は先発、中継ぎ、抑えをこなしながら40試合に登板し、6勝6敗、11ホールド、防御率2.55の成績を残した。



2025年は25試合で0勝5敗、防御率5.47。今季は11試合に登板し、18回1/3を投げて16安打、6四球、21奪三振、8失点、8自責点、防御率3.93だった。ファームでは17試合で1勝5敗、2セーブ、防御率6.44を記録した。



ヤクルトは10月26日、小澤に来季の契約を行わないことを通告したと発表。NPB通算では117試合に登板し、14勝16敗、11ホールド、防御率3.45を記録している。



一度は戦力外からトライアウトを経てNPB残留を勝ち取り、育成から一軍戦力へと這い上がった28歳右腕。6年ぶりとなるトライアウトで再び存在感を示し、もう一度現役続行への道を切り開けるか注目される。





















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