クラブコスメチックスは、DAISY DOLL by MARY QUANTから限定キット「デイジードール ウィンターモイストコレクション」を11月15日に数量限定で発売する。フィックスミストとハンドクリームに、オリジナルベロアポーチを組み合わせた。

デイジードール ウィンターモイストコレクション

価格は3,630円。全国のバラエティショップのほか、AmazonやQoo10などで販売する(一部取り扱いのない店舗あり)。セット内容は次のとおり。

デイジードール モイスチャーアロマ ハンドクリーム 01(シルクシャボンの香り)×1個

デイジードール モイストヴェール ミスト×1個

デイジードール オリジナルベロアポーチ×1個

ピンク×ボルドーの限定ベロアポーチ

ポーチはベロア素材で、ピンクとボルドーを基調にしたホリデーシーズン向けのデザインである。サイズは幅150×高さ195mmで、コスメや小物を入れて持ち歩ける。

デイジードール オリジナルベロアポーチ

シルクシャボンの香りのハンドクリーム

「モイスチャーアロマ ハンドクリーム 01」は、みずみずしい果実とやさしい石けんが溶け合うシルクシャボンの香り。同社によると、水分と油分のバランスを調整してベタつきを抑え、するっと伸びて手肌になじむテクスチャーに仕上げたとしている。

デイジードール モイスチャーアロマ ハンドクリーム 01

オイル層と美容液層の2層式フィックスミスト

「モイストヴェール ミスト」は、オイル層と美容液層からなる2層タイプのフィックスミストである。肌にうるおいを与えながら、乾燥や汗・皮脂によるメイク崩れを防ぎ、ツヤのある仕上がりを保つという。ツヤオイル層にはムラサキ根エキス(整肌成分)を配合した。