バンダイは、『鳥人戦隊ジェットマン』より「クロスチェンジャー -MEMORIAL EDITION」(16,500円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2027年4月発送予定。

「クロスチェンジャー -MEMORIAL EDITION」は、1991年放送のスーパー戦隊シリーズ『鳥人戦隊ジェットマン』より、ジェットマン5人の変身アイテム「クロスチェンジャー」が、大人のためのメモリアル仕様となって登場する。

本商品は、当時品の魅力を残しながらも、劇中イメージに近づけた外観・彩色を追求。クロスチェンジャー本体、コレスポンダー本体のセット商品となり、劇中の変身シーンを追体験できる仕様となっている。

最大の特徴は、赤外線通信を搭載した変身ギミック。クロスチェンジャー側のボタンを押す事でブレスの両翼と頭部が展開してLEDが発光。さらにクロスチェンジャー側から発信した赤外線をコレスポンダー側が受信する事で変身音声が発動し、劇中さながらの変身演出が可能になった。LED発光とサウンドを組み合わせることで、35年の時を経て蘇るジェットマンの世界観を存分に楽しめる。

さらに、変身音をはじめとする各種効果音やBGMを多数収録。ジェットマンファンにはたまらない劇中の再現遊びが可能です。コレクションアイテムとしてはもちろん、作品への思い出を呼び起こすメモリアルアイテムだ。

セット内容

クロスチェンジャー本体

コレスポンダー本体

(C)東映