俳優の井之脇海が12日、都内で行われたAudibleオリジナル・オーディオドラマ『冬のソナタ』の発表会に、小芝風花、宮沢氷魚、白本彩奈とともに登壇。ユジンを一途に思い続けるサンヒョクを演じるにあたり、昔から親交のある宮沢に「イライラしながら演じてました」と明かした。

井之脇海

『冬のソナタ』は、2002年に韓国で放送され、日本でも社会現象を巻き起こし、韓流ブームの火付け役となったラブストーリー。放送から20年以上を経た今、人々の記憶に深く刻まれた物語が、Audibleオリジナルの“聴くドラマ”として新たによみがえる。

声を担当するのは、ユジン役の小芝、ジュンサン／ミニョン役の宮沢、サンヒョク役の井之脇、チェリン役の白本。全20話を毎週木曜に3話ずつ、豪華俳優陣によるマルチキャストで届ける。

井之脇海、宮沢氷魚を思いながら「イライラ」

劇中で井之脇が演じるサンヒョクは、ユジンを一途に思い続ける人物。井之脇は「本当、ユジンのことを思うがゆえに、世間から良くないとされるような行動にまで走ってしまうような人物」と説明する。

井之脇海

一見すると理解されにくい行動もあるが、演じる上では単純に“悪いことをしている”とは捉えなかったという。「傍から見たら良くないことでも、きっとサンヒョクの愛の暴走というか、本当にまっすぐに思い続けているからこそ出てきてしまうもの」と、ユジンへの強い思いを軸に役を構築したことを明かした。

宮沢氷魚

そして、ユジンの心を揺らすジュンサンについても、サンヒョクにとって大切な友人だとした井之脇。ジュンサン／ミニョンを演じる宮沢について、「僕、氷魚くんと昔から仲がいいんですけど」とプライベートでも親交があることを明かすと、「そんな氷魚くんのことを思いながら、イライラしながら演じてました」と話し、会場を和ませた。

さらに、井之脇は「僕は2日で全部を録り終えたんですけど、その2日に何十年分の人生を一気に駆け抜ける」と振り返り、サンヒョクを「感情の起伏が激しい、感情ジェットコースターみたいな人物」と表現した。

「それをキュッと2日に濃縮して演じた、そこのエネルギーというか、そういったものが反映されてたらいいな」と、声だけで駆け抜けたサンヒョクの人生に思いを込めた。

Audibleオリジナル・オーディオドラマ『冬のソナタ』は11月12日より毎週木曜に3話ずつ配信。全20話。