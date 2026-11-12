ブラッド・ピット率いる映画製作会社プランBエンターテインメントが製作する青春映画『オルモと夏のステレオ』（2026年11月20日公開 配給：スターキャットアルバトロス・フィルム）のオルタナティブポスターが公開となった。

ブラピ率いるPLAN Bが贈る青春映画『オルモと夏のステレオ』のオルタナティブポスターが公開

『オルモと夏のステレオ』は、14歳の少年オルモと、寝たきりの父に翻弄されるロペス家の"最低で最高な1日"が、ほろ苦いユーモアと温かなまなざしで描かれる。第75回ベルリン国際映画祭パノラマ部門で上映された本作は、「今こそ必要な一本─Deadline」「たった一日の出来事が、永遠に心に刻まれる─ The Moveable Fest」「青春映画の新たな傑作─IndieWire」と批評家たちから絶賛されている。

監督は『ニューオーダー』（2020）でヴェネツィア国際映画祭銀獅子賞を受賞したミシェル・フランコ。もう一人の監督で、脚本も手がけるのは、メキシコ出身のフェルナンド・エインビッケ。2004年の長編デビュー作『ダック・シーズン』はカンヌ国際映画祭でプレミア上映され、メキシコ最高峰の映画賞アリエル賞で11部門を受賞。3作目の"CLUB SANDWICH"（2013）ではサン・セバスチャン国際映画祭最優秀監督賞を受賞するなど、アメリカのインディペンデント映画界でも高い評価を受けてきた実力派だ。長編監督作としては12年ぶりとなった本作で描くのは、誰もが身に覚えのある思春期のあの頃。背伸びした恋をして、友達と笑い、親に反発し、家族の愛情に触れていく。そして、1979年の空気をたっぷりと閉じ込めた世界観が、どこか懐かしく、まぶしい記憶を呼び起こす。

主人公オルモを演じるのは、オーディションで抜擢されたアイヴァン・ウタパ。オルモが想いを寄せる幼なじみのニーナ、病気で寝たきりの父・ネストル、家族を支える母・セシリア、姉・アナ、親友・ミゲルら、個性豊かな登場人物たちが、ひとつの家族に巻き起こる"最低で最高な1日"を形づくっていく。

作品を彩るのは、レコード、一体型ステレオ、ローラースケート、真っ赤なフォード・マスタング、カウボーイシャツにトニー・ラマのブーツなど、1979年を感じさせるノスタルジックなアイテムの数々。ニューメキシコの乾いた光と土ぼこりがフィルターになったような映像も、本作の大きな魅力のひとつだ。

この度、漫画家・大橋裕之が本作のために描き下ろしたイラスト2点と大橋のイラストをあしらった日本オリジナルのオルタナティブポスターが公開となった。描き下ろしのイラストを使用したオルタナティブポスターは、鮮やかな黄色に赤い「OLMO」の文字が映える一枚。カセットテープや真っ赤なフォード・マスタング、ミラーボールが70年代のムードを添える。その下で肩を並べるのは、ボーダーシャツ姿のオルモと親友ミゲル。どこか心もとなげなミゲルの表情と、オルモの口元に浮かぶ小さな笑みが、ふたりの性格の違いをさりげなく伝えている。

描き下ろしイラストでは、オルモとミゲルとオルモの母と姉、4人が椅子に横一列に腰掛けた様子が描かれる。膝の上にはレコードを載せたステレオ、足元には赤い車輪のローラースケート。てんでばらばらの座り方や微妙にずれた視線が、なんとも可笑しい。もう1点、ニーナと少年ふたりが向かい合うイラストでは、彼女とふたりの間にぽっかり空いた余白が、思春期の照れくささを感じさせる。大橋の素朴な線と独特の間が、オルモたちの不器用で愛おしい夏の一日を切り取っている。

さらに公式サイトでは、音楽家・文筆家の菊地成孔をはじめとした各界著名人7名から寄せられたオピニオンコメントが掲出されている。こちらもあわせてチェックいただきたい。