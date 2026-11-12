鹿児島の茶ブランド「和香園」は、10月31日から11月3日まで埼玉県所沢市で開かれる「喫茶来 TOKOROZAWA TEA FES 2026」に出店する。ティーアドバイザーのMiiさんとのコラボ紅茶「Princess-Me」のほか、紅茶・烏龍茶やフレーバーティーを紹介する。

ティーアドバイザーのMiiさんとのコラボ紅茶「Princess-Me」

Princess-Meは、紅茶「べにふうき」をベースに、喜界島産の花良治(けらじ)みかん、大隅産のゆずピール、国産ダマスクローズの花びらを組み合わせた。柑橘やローズの香りを楽しみたい人に向けた商品で、オンラインショップでの価格は1,836円。

「カクホリ」の紅茶・烏龍茶と「TEAET」のフレーバーティー

和香園と鹿児島堀口製茶による「カクホリ」シリーズからは、「カクホリ 紅茶べにふうき」と「カクホリ 烏龍茶べにふうき」(各1,404円)を紹介する。

「TEAET」シリーズのフレーバーティーは、「TEAET フレーバーグリーンティー ローズ」(1,620円)、「TEAET フレーバーグリーンティー 大隅ゆず」(1,296円)、「TEAET ウーロンブラックティー 大隅ジンジャー」(1,296円)の3種。有機深蒸し緑茶も扱う。

価格はいずれもオンラインショップの掲載価格で、イベント会場での販売商品や価格、在庫は変わる場合がある。

喫茶来 TOKOROZAWA TEA FES 2026の開催概要

会期は10月31日から11月3日までで、会場は埼玉県所沢市内。会場の詳細はイベントの公式サイトで案内している。