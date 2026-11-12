ブラジル代表は今月のインターナショナルマッチウィークにおいて、FWハフィーニャ（バルセロナ／スペイン）の出場時間を管理するようだ。11日、スペイン紙『アス』が伝えている。

今月はシンガポールへと遠征し、現地時間14日に日本代表、その3日後にはシンガポール代表と対戦するブラジル代表。ハフィーニャはこの2試合に臨むメンバーに名を連ねているが、所属クラブのバルセロナは負傷のリスクを回避したいと考えているようだ。

報道によると、バルセロナはハフィーニャの出場時間を管理するようブラジルサッカー連盟（CBF）に要請したとのこと。同選手はFIFAワールドカップ2026、ならびに9月から10月に跨った前回のインターナショナルマッチウィークでいずれも負傷しており、バルセロナとしては同様の事態を繰り返したくないと考えているようだ。CBFもクラブからの要請を受け、リスクを最小限に抑える方針だという。

ハフィーニャは今シーズンここまで公式戦14試合に出場し19ゴール3アシストをマーク。ポーランド代表FWロベルト・レヴァンドフスキとスペイン代表FWフェラン・トーレスが今夏に退団した中、“偽9番”として圧巻のパフォーマンスを披露している。インターナショナルマッチウィーク明けも過密日程が続くバルセロナとしては、得点源にしてキャプテンを欠くという事態は何としても避けたいところだろう。

日本戦への影響も否定できない状況だが、ブラジルメディア『グローボ』はハフィーニャが日本戦でキャプテンマークを巻き、スタメンに名を連ねる見通しと報じている。