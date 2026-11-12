『MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE』ブラジル代表戦、シンガポール代表戦に臨む日本代表の背番号が決定した。
▼GK
23 早川友基（鹿島アントラーズ）
12 小久保玲央ブライアン（シント・トロイデン／ベルギー）
1 鈴木彩艶（アストン・ヴィラ／イングランド）
▼DF
4 板倉滉（ボルシアMG／ドイツ）
5 渡辺剛（フェイエノールト／オランダ）
16 町田浩樹（ホッフェンハイム／ドイツ）
21 伊藤洋輝（バイエルン／ドイツ）
3 瀬古歩夢（ル・アーヴル／フランス）
6 中野就斗（サンフレッチェ広島）
2 菅原由勢（カリアリ／イタリア）
25 鈴木淳之介（コペンハーゲン／デンマーク）
▼MF／FW
14 伊東純也（ゲンク／ベルギー）
8 南野拓実（モナコ／フランス）
15 鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
26 坂元達裕（コヴェントリー／イングランド）
7 相馬勇紀（FC町田ゼルビア）
19 小川航基（FC町田ゼルビア）
11 前田大然（イプスウィッチ／イングランド）
10 堂安律（フランクフルト／ドイツ）
17 田中碧（リーズ／イングランド）
13 中村敬斗（リヨン／フランス）
24 佐野海舟（マインツ／ドイツ）
20 久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）
18 鈴木唯人（フライブルク／ドイツ）
27 松木玖生（サウサンプトン／イングランド）
22 佐野航大（PSV／オランダ）
28 福田師王（カールスルーエ／ドイツ）
9 後藤啓介（フライブルク／ドイツ）