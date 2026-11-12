テレビ朝日ホールディングスは12日、26年度中間決算(26年4～9月)を発表。傘下のテレビ朝日単体の営業損益は8億5,000万円の赤字となった。

スポット広告収入が25.7％減

テレビ朝日単体の売上高は、前年同期比7.3％減の1,144億6,900万円。営業損益は前年同期から89億1,000万円悪化した。一方、経常利益は同72.9％減の31億6,900万円、中間純利益は同62.9％減の30億2,000万円と、いずれも黒字を確保した。

地上波の広告収入を見ると、番組のスポンサーから得るタイム収入は同2.9％減の388億8,500万円。番組と番組の間などに放送するCMのスポット収入は同25.7％減の385億8,500万円と、大幅な減収となった。

スポット収入の減少について、同社は前年同期の“フジテレビ特需”の反動減や、中東情勢不安による企業の広告出稿控えなどを要因に挙げている。一連の問題で昨年CM出稿が激減したフジテレビを除き、その他のキー局も軒並み大幅な減収となっている。

番組制作費の見込みを810億円から745億円に

今回の決算発表に合わせ、テレビ朝日は2026年度通期の地上波広告収入の見通しを下方修正した。

タイム収入の前年度比見込みを従来の1.9％減から2.5％減に、スポット収入を5.0％減から14.0％減に変更。地上波広告収入全体では3.6％減から9.0％減へと引き下げた。

これに伴い、地上波の番組制作費の見込みも、従来の810億円から745億円へ65億円引き下げた。前年度比では1.9％増を見込んでいたが、6.3％減に変更した。