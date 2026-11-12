片岡物産が展開する発酵バター「エシレ」の専門店「エシレ・メゾン デュ ブール」(東京・丸の内)は、クリスマスケーキ「ブッシュ・ド・ノエル・エシレ」を100台限定で販売する。11月13日から店頭で予約を受け付け、価格は1万4040円。

エシレバターを使ったバタークリームのクリスマスケーキ

ブッシュ・ド・ノエル・エシレは、フランス産A.O.P.認定発酵バター「エシレ」を使ったクリスマスケーキ。

アーモンドパウダーを使って焼き上げた生地に、エシレバターのバタークリームを内側と外側に重ねた。ヒイラギをかたどったラングドシャや、キノコに見立てたメレンゲで飾り、「ÉCHIRÉ」の刻印を施している。

同店によると、毎年予約開始日に受付を終えるほどの人気だという。

サイズは長さ17～18cmで、賞味期限は受け取り日の翌日まで(要冷蔵)。

予約は店頭で支払いと同時に、受け取りは12月19日～27日

予約は11月13日から、店頭での支払いとともに受け付ける。100台限定で、予約数に達し次第終了する。ブッシュ・ド・ノエル・エシレだけを予約する場合は、現金で支払うと待ち時間が短くなるとしている。

受け取りは12月19日から27日までで、店頭で引き渡す。受け取り日ごとに予約数の上限があり、配送は行わない。店舗は東京都千代田区丸の内2-6-1 丸の内ブリックスクエア1Fで、営業時間は10時～19時。