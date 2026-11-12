バンダイは、『仮面ライダー剣』より「CSMキングラウザー」(44,000円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2027年6月発送予定。

「CSMキングラウザー」は、2004年放送の『仮面ライダー剣』に登場する、「仮面ライダーブレイド キングフォーム」の最強武器「キングラウザー」を、大人のためのなりきり玩具ブランド「COMPLETE SELECTION MODIFICATION（CSM）」シリーズより商品化。

劇中登場物の造形・サイズを参考に、細部に渡ってリアルな造形・塗装を施しており、全長約94cmという圧倒的な存在感での商品化を実現した。

付属する全13枚のラウズカードを用いたカードスキャン遊びを搭載。モーターにより自動でカードスキャンを行う「オートラウズシステム」を搭載しており、同じく予約開始となる別売りの「CSMラウズカードセット」との連動も含めて、様々な必殺技遊びが可能となる。

音声機能面では、DX版では出来なかった劇中の演出音を収録しており、スペード以外のスートのカードをスキャンした際に「スート名と数字」を読み上げ、また同一スートを連続でスキャンした場合、「スート名」の読み上げを省略するなど、より映像に近しい演出を再現可能だ。

さらにキングフォーム戦闘時の印象的なBGMを全５曲収録。それに加えて、剣崎一真役・椿隆之氏の新録台詞を搭載している。

セット内容

キングラウザー本体

ラウズカード13種

(C)石森プロ・東映