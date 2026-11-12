亀屋万年堂は、千葉県産の水稲もち米を臼と杵でついた「杵つき餅」(のし餅・お供え餅)を予約受注生産で販売する。予約は11月1日から12月27日まで東京・神奈川の直販14店舗で受け付け、12月28日から31日までの4日間に引き渡す。

千葉県産の水稲もち米を使った亀屋万年堂の「杵つき餅」

杵つき餅は、千葉県産の水稲もち米を蒸してつく昔ながらの製法でつくる。同社によると、杵つきならではの歯切れのよい食感で、もち米の甘みや旨みを味わえるという。特定原材料9品目は含まない。

お供え餅は1号～5号、のし餅は白・紅・草の3種

お供え餅の価格は、1号685円、2号1,300円、3号1,920円、4号3,200円、5号6,175円。のし餅は、白(1kg)が2,380円、紅・草(各500g)が1,350円。のし餅は好きな大きさに切って食べられる。

のし餅

予約は12月27日まで、引き渡しは年末の4日間

杵つき餅は予約受注生産のみで、引き渡しは12月28日から31日まで。注文日によって引き渡し期間が異なるため、受け取りの4日前までの予約を呼びかけている。1個から予約でき、亀屋万年堂の直販店舗(東京・神奈川14店舗)で受け付ける。