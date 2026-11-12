俳優の小芝風花、宮沢氷魚、井之脇海、白本彩奈が12日、都内で行われたAudibleオリジナル・オーディオドラマ『冬のソナタ』の発表会に登壇。小芝は長年愛され続けてきた名作でヒロイン・ユジンを演じた心境や、声だけで物語を届ける難しさについて語った。

小芝風花、『冬のソナタ』ユジンの“一途な愛”を語る

『冬のソナタ』は、2002年に韓国で放送され、日本でも社会現象を巻き起こし、韓流ブームの火付け役となったラブストーリー。放送から20年以上を経た今、人々の記憶に深く刻まれた物語が、Audibleオリジナルの“聴くドラマ”として新たによみがえる。

声を担当するのは、ユジン役の小芝、ジュンサン／ミニョン役の宮沢、サンヒョク役の井之脇、チェリン役の白本。全20話を毎週木曜に3話ずつ、豪華俳優陣によるマルチキャストで届ける。

冒頭の自己紹介では、小芝が自身の役柄を説明する際、相手役の名前がとっさに出てこない一幕も。隣の宮沢に助けられながら紹介を続け、会場を和ませていた。

小芝風花

出演が決まった際について、小芝は「すごくうれしくて」と振り返る一方、「何十年の間も韓国ではもちろん、日本でも愛され続けてきた作品なので、ちょっとプレッシャーも感じつつ」と率直な思いを吐露。それでも、オーディオ作品という新たな形で『冬のソナタ』を表現できることに「すごくワクワクした」と明かした。

そして、演じたユジンについて「本当にまっすぐに人を愛することができる人」と表現。物語の中では、長年自分を大切にしてくれる婚約者がいる一方、忘れられない思いにも揺れることになる。

そんなユジンの恋愛観について、小芝は「いろんな障害というか、思いを断った方が楽になれる場面もたくさんある中で、自分の思いよりも、やっぱり人を優先する優しさというか、強さがある人」と話す。

さらに、「自分がどう思われても、周りの人のために動きすぎて、自分が壊れるんじゃないかって思うくらい、人のために捧げられる人なんだなっていうのがすごく印象的ですね」と、その一途さに感じた思いを語った。

初のオーディオドラマ「ちゃんと分かるのかなっていう不安」

小芝にとって、今回が初めてのオーディオドラマ挑戦。劇中では通常のせりふだけでなく、ユジンの心の声や場面の状況を伝えるモノローグも担当している。

監督からはモノローグについてもナレーション風ではなく、リアルに演じるよう求められたそうで、小芝は「聞いてる人って、これが話してるせりふなのか、心の声なのかって分かるのかなという不安」があったという。

発表会ではキャストも完成した音源の一部を聞き、小芝は「意外とちゃんと分かるものなんだなって安心した」と話した。

一方で、映像作品であれば目線や細かな動きで表現できるものも、音声のみでは伝え方が異なる。「ちょっとした間だったり、表現方法で敏感に心情が伝わってしまうので、すごく丁寧に感じなきゃいけないなという難しさはありましたね」と、声だけの芝居ならではの難しさを明かした。

宮沢氷魚「日本中が“冬ソナブーム”に」

宮沢氷魚

宮沢は、日本で『冬のソナタ』が放送された当時の記憶についても言及した。

当時はまだ幼かったというが、「すごい鮮明に覚えている」といい、「『冬のソナタ』がきっかけで日本で韓流ブームが始まったような僕は感覚がしていて、もう日本中がこの“冬ソナブーム”というか、みんな影響されていて」と回顧。

自身の親や友人の親たちが作品について盛り上がっていた姿を子どもながらに目にしていたそうで、「それだけたくさんの方々に影響を与えられる作品の魅力というか、力強さに僕はすごく子供ながらに圧倒されたという記憶がありますね」と振り返った。

さらに、現在も韓流ドラマが日本で支持されていることに触れ、「今も韓流ドラマが日本でこう盛り上がっているのは、多分『冬のソナタ』があったからこそ、それがずっとこう継続されているという印象がありますね」と語った。

Audibleオリジナル・オーディオドラマ『冬のソナタ』は、11月12日より毎週木曜に3話ずつ配信。全20話。