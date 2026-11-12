ヴェリティ／真実』（公開中 配給：ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント）に主演のアン・ハサウェイの誕生日を記念して、主人公・ヴェリティが人気作家になったきっかけを描く本編映像が公開となった。

『ヴェリティ／真実』は、全米No.1恋愛小説家として知られるコリーン・フーヴァーの同名の小説を原作としたミステリー・サスペンス。2022年USA TODAY誌ベストセラーリストに15作品がランクインするという快挙を達成した作家で、なかでも2022年にアメリカで最も売れた恋愛小説となった『イット・エンズ・ウィズ・アス ふたりで終わらせる』（二見書房刊）はブレイク・ライブリー主演で映画化され、全世界興行収入500億円以上を稼ぎ出した。2023年にはTIME誌によって「世界で最も影響力のある100人」に選ばれるなど、世界的に支持を得ており、本作ではプロデューサーも務めている。

主演はアカデミー賞受賞女優のアン・ハサウェイ。今年は『プラダを着た悪魔2』の大ヒットにはじまり、『オデュッセイア』『隣人たち』『オークストリートの異変』と立て続けに主演作が日本公開。先日もトム・クルーズ主演『デイズ・オブ・サンダー』の続編へ新キャストとして加わることを発表して話題を席巻している彼女の最新作は、刺激的なミステリー・サスペンス。『プラダを着た悪魔』シリーズ（2006〜）で魅せた華やかでポジティブな雰囲気から一転、本作では、ある事故をきっかけに身体不自由となり自宅で療養中の人気作家ヴェリティ・クロフォードをダークかつ色気たっぷりに演じる。共演には大ヒットした官能ラブストーリー『フィフティ・シェイズ・オブ・グレイ』シリーズ（2015〜18）のダコタ・ジョンソン、さらに名作『ブラックホーク・ダウン』（2001）やアカデミー賞受賞の『オッペンハイマー』（23）、さらに殺人鬼を演じたM・ナイト・シャマラン監督作『トラップ』（2024）も記憶に新しいジョシュ・ハートネットら豪華俳優陣が揃った。

メガホンを取ったのは、マイケル・ショウォルター。『タミー・フェイの瞳』（2021）をアカデミー賞主演女優賞を含む2部門受賞へ導いた実力派で、アン・ハサウェイ＆ニコラス・ガリツィン共演のロマンス映画『アイデア・オブ・ユー 〜大人の愛が叶うまで〜』（2024）で一般女性と若手アイドルの恋愛をトキメキたっぷりに描いてヒットへ導くなど、アンとのケミストリーは抜群。そんな彼が、人間の愛憎うごめくサスペンスをセクシーに、そしてスリリングに描く。

本日、11月12日は、主演のアン・ハサウェイの誕生日ということで、それを記念して、主人公・ヴェリティが人気作家になったきっかけを描く本編映像を公開する運びとなった。公開となったのは、アン・ハサウェイ演じるヴェリティが人気作家になったきっかけを描くシーン。ジェレミー（ジョシュ・ハートネット）に恋焦がれるヴェリティの、美しくもどこか不気味な雰囲気を漂わせる姿が映し出されている。

ヴェリティが書いたと思われる不気味な原稿を読むローウェン（ダコタ・ジョンソン）。そこには、夫ジェレミーへの強い愛情ついて綴られていた。仕事で家を空けるジェレミーへの寂しさを紛らわせるため、ヴェリティがとった行動は、小説を書くことだった―。ヴェリティは「"彼の不在によるダメージを隠さないと"」と、ジェレミーへの狂おしいほどの想いをあらわにしている。ヴェリティが書き上げたのは、後に大ヒットシリーズの第一作目となる「Courage（勇気）」だった。登場人物の中に、「"ジェレミーの分身レーンを登場させた"」と語るほど、彼に心酔していたヴェリティ。彼女は人生を変える出来事になるとも思わずにその才能を開花させたのだった。

アンは、「これは観客をぞくぞくさせるために設計され、映画作りを本当に、本当に愛している人たちが作った映画です」とコメント。ヴェリティの"V"のモチーフが散りばめられているセットや、ヴェリティの象徴とも言える赤いドレスを決めるまでに、数えきれないほど試着を重ねたというエピソードを披露しており、こだわり抜いて作り上げた本作への自信をのぞかせた。

また、コリーン・フーヴァー原作を映画化した本作について、「この上なく大切にされていると感じ、心を震わせてもらえたら嬉しいです」と、原作ファンにメッセージを寄せた。さらに、観客が本作の＜真実＞をどのように考察するのか期待を膨らませ、「悲鳴を上げて、おしゃれして楽しんでほしい」と呼びかけている。

今年多くの作品に出演しているアン。本作では、今回解禁された映像に映し出されている、恋愛も仕事も充実し、自信に満ち溢れたヴェリティの姿から一転、言葉を交わさずとも圧倒的な存在感を放つ姿まで、対照的な2つの顔を演じ分けている。アンの新境地ともいえる演技を、ぜひ劇場でご覧いただきたい。